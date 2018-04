Le Mans-i hibrid verte Hamilton pályacsúcsát Spában

Brutális körrekordot ért el a Porsche 919 Hybrid LMP1, vagyis a német autógyár már visszavonultatott endurance-vb-autója (WEC) Spa-Francorchamps-ban – a Neel Jani vezette versenyautó majdnem 8 tizedet javított Lewis Hamilton 2017-es körrekordján az 1:41,770-es köridővel. (Lewis Hamilton tavaly 1:42,553-mal szerezte meg a pole-t Belgiumban.)

A németek 2018-ban világturnéba kezdtek, és arra készülnek, hogy a világ legismertebb versenypályáin mutassák meg, mire is képes a 919 korlátok nélküli – vagyis a versenyszabályzatokhoz képest némileg módosított – verziója.

De hogy mik ezek a módosítások? Nagyobb lett a Porsche 919-en az első diffúzor, a hátsó szárny, nyitható szárnyat tettek az elejére és a hátuljára is, ezzel 53 százalékkal növelték a leszorítóerejét, no meg elég rendesen felturbózták a motor teljesítményét – 500 lóerőről 720-ra. Az 500 lóerős korlátra egyébként az LMP1 üzemanyag-felhasználási korlátozása miatt volt szükség, a 2 literes V4-es motor láthatóan simán elbír többet is.

Az F1-összehasonlítás mellett persze saját magukkal is összenézték az időt a Porschénál: 12 másodpercet javítottak a 2017-es WEC-pole-időhöz képest.