Három évtizedes rekordot döntött meg a Porsche a Zöld Pokolban

Második állomásához ért a Porsche nagy turnéja, amiben az endurance-vb-ről visszavonultatott kocsijuk, a Porsche 919 Hybrid Evo módosított verziójával döntik meg legendás versenypályák rekordját. A műszakilag és aerodinamikailag is felturbózott 919 elsőként Spa-Francorschamps-ban döntötte meg az F1-pályarekordot is, majd most a Nürburgring-Nordschleife 1983 óta fennálló pályacsúcsán javított majdnem egy percet.

Június 29-én, péntek reggel Timo Bernhard vezetésével 52 másodpercet faragtak Stefan Bellof 1983-as 6:11,13-as idején, az új rekord 5:19,55 perc lett. Bellof akkor egy Porsche 956 C-vel futotta a több mint harmincöt évig élő rekordot. Berndhard korábban többször nyert is 24 órás versenyt, kétszeres endurance-világbajnok.

A világ egyik legveszélyesebbjének tartott pályán közel egy percet javítani a rekordon azért nem kis szó, főleg, hogy azt 35 éve nem döntötte sem senki. Néhány év kihagyással 1976-ig rendeztek a Nordschleife pályán F1-futamokat is, az utolsót James Hunt nyerte, ebben az évben égett majdnem az autójában Niki Lauda, azóta nem tartottak a hosszabb pályán F1-nagydíjat.

Via Porsche