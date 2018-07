Michelisz csapata hazai pályán újra az élmezőnyben

Erősen kezdte a TCR Európa-kupa hungaroringi versenyhétvégéjét Michelisz Norbert csapata, a M1RA, ugyanis Nagy Dánielnek köszönhetően megnyerték az első szabadedzést, de a másodikban is az élmezőnyben maradtak, igaz, a vélhetően teljesen új gumira váltó Dusan Borkoviccsal nem tudott mit kezdeni a mezőny, a szerb majdnem megdöntötte Michelisz TCR-pályacsúcsát is a második szabadedzésen, csak 15 ezredmásodperccel maradt el a magyar áprilisi világkupás pole-idejétől.

A Hyundaijal versenyző szerb egyedüliként ment 1:53-as köridő alá, 1:52,291-gyel nyerte pénteki napot, ezzel saját csapattársait is hatalmas fölénnyel előzte. Összességében a Hyundaioknak, főleg a Target és M1RA versenyzőinek, illetve a Hondáknak volt jó napja pénteken, a top 10-be a két márka mellett egy Volkswagen (Maxime Potty) és egy Audi (Jean-Karl Vernay) fért még be. A legjobb hondás egyébként Tassi Attila lett a hetedik helyen, picivel előzve csapattársát, Josh Filest. Ez már a teljesítménykiegyenlítés eredménye, a Hyundaiok elég sok súlyt vesztettek, ez meg is látszott a tempójukon.

Az első szabadedzésen egyébként a Target-versenyző Reece Barr megtörte Hyundaiát, a második edzésre nem tudták helyrehozni, de szombaton alighanem ott lesz az időmérőn.

A második szabadedzésre a M1RA-n belül helycsere történt, a portugál Mora lett a harmadik, Nagy Dániel az ötödik. A mezőny másik két magyar pilótája, Jedlóczky Márk (JLG Motorsport) és Ficza Ferenc (Zengő Motorsport) a 17., és 20. helyen zártak Cupráikkal.

Folytatás szombaton az időmérővel (9.55) és az első futammal (13.20).