Michelisz csapata a semmiből dobogós a Hungaroringen

Jól kapta el a rajtot Nagy Dániel, M1RA pilótája a Hyundaijal, de hiába nyert két helyet is az első métereken, az első kör végére újra visszacsúszott eredeti rajthelyére, a hetedik pozícióba. Eközben a Hell Energy Racing with KCMG két versenyzője, Tassi Attila és Josh Files egymással helyet cserélve az élre ugrott Mikel Azcona elé. A pole-t megszerző spanyol a második kör végén már második volt. Ekkorra egy kicsúszás miatt eléggé visszaesett a hétvégére beugróként nevező Ficza Ferenc, aki a portugál Francisco Abreuval ütközve kicsúszott, és a falnak koccant.

Azcona nem adta fel, a harmadik kör végén is támadásba lendült, de a célegyenesbe kanyarodva megcsúszott – ezt a zavart kihasználva támadt Dusan Borkovic, aki az első kanyarban kívülről, nagyon erőszakosan szúrt be a két Honda, Files és Tassi elé. Files a negyedik kör végén műszaki hibával állt ki az első, így az addig nyolcadik helyre visszaeső Nagy nyert egy helyet, de nyert Tassi is, aki megörökölte a második helyet Dusan Borkovic mögött.

A páros mögé nagyon gyorsan felért Julien Briché a Peugeot-val, Tassi viszont keményen, néha már túl keményen védekezett, többször is koccantak, a vége pedig az lett, hogy a francia a harmadik szektorban a sóderágyba lökte Tassit. Ezzel egyébként Briché is vesztett egy helyet, Stian Poulsen mögé került. Amíg kimentették Tassi sóderágyba szorult kocsiját, jött a biztonsági autó, közben pedig a túl erőszakos Briché áthajtásos büntetést kapott.

Mivel a versenybírók megszenvedtek Tassi Hondájának mentésével, elég későn jött ki a biztonsági autó, így csak két kör maradt versenyzésre, akkor viszont odatették magukat a pilóták, páran túlságosan is: az utolsó körben az egyes kanyarban Reece Barr és Mikel Azcona is elfékezték magukat, kilökték a Nagyot közben megelőző Stefano Cominit, hármuk kicsúszásával, és Briché büntetésével – nem ment ki végül a boxba, így 30 másodpercet kapott – Nagy Dániel a dobogón, harmadik helyen végzett a hetedik helyről indulva, Dusan Borkovic és Stian Poulsen mögött. Pontszerző lett Jedlóczky Márk, Tassi, Ficza és Mora viszont kiestek.

Az összetettben Azcona megtartotta első helyét, de már csak 1 ponttal vezet Borkovic előtt, Nagy Dániel feljött viszont a harmadik helyre. A TCR Európa-kupa összetettjének első tíz helyezettje: 1. Mikel Azcona 112 pont, 2. Dusan Borkovic 111, 3. Nagy Dániel 69, 4. Jean-Karl Vernay 62, 5. Josh Files 53, 6. Tassi Attila 48, 7. Kris Richard 48, 8. Stian Paulsen 43, 9. Jaap van Lagen 38, 10. Maxime Potty 38

A vasárnapi, fordított rajtrácsos futam 11.50-kor rajtol majd, a M1RA-versenyző Francisco Mora kezd majd az élről.