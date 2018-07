Tassié a 2. rajthely a Hungaroringen, Micheliszéké a fordított pole

Visszatért a Hyundai az élre a TCR Európa-kupa hungaroringi szabadedzéseire pénteken, Michelisz Norbert csapata, a M1RA is jól teljesített, Nagy Dániel megnyerte az első edzést, a másodikon pedig harmadik és ötödik helyen zártak a csapat pilótái, Francisco Mora végzett előrébb ekkor. A szombat reggeli időmérőre viszont nagyban változtak a körülmények, este nagy eső volt, kicsivel az indulás után úgy tűnt, már száradó pályán indulhat a kvalifikáció,

rögtön a kezdés előtt viszont újra esni kezdett, így villámgyors újratervezés – és nem utolsó sorban kerékcsere – után gurultak ki a csapatok a pályára, miután a versenybírók hivatalosan is vizes pályás körülményeket hirdettek ki.

Az esőgumi két dolgot jelentett: felértékelődött a pályaismeret jelentősége, amivel a mezőny négy magyar pilótája került előnybe, és némileg összerántotta a mezőnyt, hiszen esőben nem számít annyit a súly és motorerő miatti különbség.

Az első mért körök után a M1RA-s Nagy Dániel állt az élre, de szinte folyamatos körözés közben egyre javultak az idők, Nagytól hamar átvette a vezetést a hondás Tassi Attila, aki mögé csapattársa, Josh Files ugrott fel, Nagy, illetve M1RA-s csapattársa, Francisco Mora ekkor a 6-7. helyeken, biztos továbbjutást jelentő pozícióban álltak. Az eső hatását jól mutatta, hogy nyolc perccel a húszperces Q1 vége előtt Honda, Peugeot, Honda, Peugeot, majd három Hyundai volt a sorrend az élen, holott a Peugeot-k a top 10 közelében sem voltak pénteken. A harmadik helyen álló Honda egyébként Tassi volt, ő volt a legjobb magyar ekkor a mezőnyben.

A Q1 végére lett legjobb a pálya állapota, a két M1RA-pilóta jó ütemben felrakott friss szett esőgumival az élre is ugrott, így simán jutottak tovább, Nagy rendesen odatette magát, még csapattársát is 6 tizeddel előzte. Tassi Attila a hatodik, a magyarországi futamra a Zengő Motorsporttal beugró Ficza Ferenc a kilencedik helyen jutott tovább, Jedlóczky Márk viszont kimaradt a top 12-ből, de így is négy magyarból három továbbment a Q2-be. Az Európa-kupa összetett versenyének élmezőnyéből egyedül Jean-Karl Verneynek nem sikerült ez.

Tassié a 2. rajthely, a M1RA vitte a fordított pole-t

Az időmérő második felére is esőgumival mentek a versenyzők, az első mért körök után a két M1RA-pilóta a 3-4. helyen kezdett, előttük a Hell Energy Racing with KCMG párosa, Tassi Attila és Josh Files voltak. Gyorsan javultak a körök mindenkinél, két perccel a leintés előtt Tassi vezetett, Nagy a hatodik, Ficza Ferenc a hetedik, Mora a nyolcadik volt, a végére viszont beindult a tűzijáték: a pole-t a spanyol Mikel Azcona szerezte meg, Tassi Attila legjobb magyarként a második helyre kvalifikálta magát, Ficza Ferenc lett a hatodik, Nagy Dániel a nyolcadik rajthelyet szerezte meg, Francisco Mora pedig a 10. lett, ezzel viszont a fordított rajtrácsos pole az övék lett.

A szombati futam 13.20-kor rajtol, vasárnap a fordított rajtrácsos versenyt 11.50-től rendezik majd.

A TCR Európa-kupa hungaroringi időmérőjének végeredménye