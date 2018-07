Kettős győzelmet aratott Michelisz csapata a Hungaroringen

Szombati dobogós helye után vasárnap is hasonló volt a cél Nagy Dánielnek, aki a fordított rajtrácsos futamot a negyedik helyről kezdhette, de a M1RA, Michelisz Norbert csapata akár dupla dobogóra is számíthatott, hiszen a fordított rajtrácsos pole Nagy csapattársáé, a portugál Francisco Moráé volt.

A rajt viszont nem sikerült a legjobban, Mora ugyan eljött a többiek előtt, de az első kanyarba elég szűken tudott csak befordulni, a kettes kanyar bejáratánál pedig megelőzte a harmadik helyről induló honfitársa, Francisco Abreu a Peugeot-val. Nagy tartotta a negyedik helyét, Tassi Attila kilencedikről hamar feljött a hetedik helyre, visszaesett viszont az ötödik helyről kezdő Ficza Ferenc, aki a harmadik kör kezdetén csak a 13. volt, öt hellyel előzve Jedlóczky Márkot.

A harmadik körre az első négyesnek sikerült meglépnie kicsit – ekkorra egyébként helyet cserélt Tassi és csapattársa, Josh Files, mert utóbbit hátulról meglökte az a Dusan Borkovic, aki a kocsija sérülése miatt mehetett is a garázsba. A harmadik körre lett ideális a gumi a M1RA Hyundaia alatt, mindketten nagyon felértek az előttük haladó Peugeot-ra, Nagy pedig a harmadik kör végén ki is tudott támadni, de csak a negyedik kör elején, a hármas kanyarban tudta bebiztosítani az előzést. Az ötödik körben aztán Mora átvette a vezetést Abreutól, aki mögé odaért Nagy és Tassi kettőse. Nagy nem sokáig várt, a hatodik körben a pálya középső szakaszán megelőzte a hibázó Abreut, ezzel a M1RA két versenyzője állt az élen, Abreu pedig feltartotta a Hell Energy Racing with KCMG versenyzőit, Filest és Tassit.

Files a nyolcadik körben jutott túl a portugál Peugeot-n, de ekkorra már a két M1RA-pilóta elég nagy előnyt autózott ki magának az élen. Közben büntették a szombaton is túl erőszakos Julien Brichét és az összetettben vezető Mikel Azconát, mindketten pontszerző helyről estek vissza a boxáthajtásos büntetés letöltésével. A 10. kör elején Tassi is előzött egyet, Abreu elé kerülve lett negyedik. Jól kapaszkodott vissza Ficza Ferenc is, aki végül kilencedik helyen zárt, ezzel három magyar is pontszerző lett a Hungaroringen,

ahol Michelisz csapata, a M1RA kettős győzelmet aratott, hasonlóan a 2017-es TCR International Series magyarországi versenyéhez.

Francisco Mora megszerezte a 2018-as szezon első győzelmét a M1RA-nak, mellette a hétvégét két dobogós hellyel záró Nagy Dániel, illetve Josh Files állhatott fel a dobogóra, Tassi a kilencedik helyről indulva lett negyedik, Ficza a kilencedik helyen ért be.

A két hungaroringi dobogónak köszönhetően Nagy Dániel feljött az összetett harmadik helyére, hátránya sem jelentős, 25, illetve 24 pont a két első, Mikel Azcona és Dusan Borkovic mögött, akik vasárnap egy pontot sem szereztek. Tassi Attial az összetett hatodik helyén áll, Mora bejött a top 10-be, ahol így állnak a versenyzők: 1. Mikel Azcona 112 pont, 2. Dusan Borkovic 111, 3. Nagy Dániel 87, 4. Josh Files 68, 5. Jean-Karl Vernay 62, 6. Tassi Attila 60, 7. Kris Richard 54, 8. Stian Paulsen és Francisco Mora 44, 10. Jaap van Lagen, Maxime Potty és Julien Briché 38.

A csapatversenyben továbbra is a Target Competition vezet, nekik 186 pontjuk van, a második helyen a PCR Sport jön 145-tel, majd a M1RA 132-vel.

A TCR Európa-kupa második hungaroringi futamának végeredménye