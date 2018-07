Az összes őzet kiűzhetik a Hungaroring erdejéből

A Hungaroring említésekor a többség a 4 381 méter hosszú pályára gondol, azt viszont nem mindenki tudja, hogy a hungaroringi pályának saját erdeje is van, benne épített, és az erdőn át vágott off road-pályával. A GT Open és TCR Európa-kupa közös versenyhétvégéje alatt, a július 14-i 2. Pickup 4x4 Fesztivál instruktorainak kiképzése során mutatták meg, és ha nem az egyik pálya melletti szervizútról hajtottunk volna le az erdő felé, az ember nem is tudta volna, hogy a Hungaroringen van.

Az erdő egyébként nem túl nagy, így kihívás elé állította az off roadosokat, hogy megfelelő pályát építsenek, de így is sikerült azért olyan extrém nyomvonalat is kiválasztani, amiben a friss pickuposok elég rendesen el tudják ásni magukat.

A hungaroringi erdőben egyébként őzek is laknak, a pályabejáráson mi is találkoztunk eggyel, bár a 4x4-es kocsival sikerült gyorsan elriasztani.

És hogy kiknek ajánlják a fesztivált? Akiknek túl őrült Somogybabod, de mégis kipróbálnák, hogy mit tud a pickupjuk.

Az érdeklődőket különböző nehézségű erdei és épített pályákon tartott off road- és vezetéstechnikai programokkal, mobil off road-pályával, kiállítókkal, koncertekkel, gyerekprogramokkal várják szombaton.