A pole-ból induló Marc Márquez nyerte a MotoGP németországi futamát a Sachsenringen, ezzel a spanyol 2010 óta minden évben nyerni tudott itt, egészen a 125 köbcentis kategóriáig visszanyúlóan.

A Honda versenyzője a futam elején Danilo Petruccival és Jorge Lorenzóval küzdött, de a két ducatis egy idő után le tudta szakítani, igaz, nem nagyon. Márquez a negyedik körben érte utol Petruccit, majd hét kör után Lorenzót is megelőzte, akit le is tudott szakítani, miután Lorenzónak már Valentino Rossira kellett figyelnie. Az olasz háromkörös csata után hagyta le a spanyolt, majd üldözőbe vette Márquezt, csakhogy az élen haladó spanyol leggyorsabb körrel válaszolt Rossi leggyorsabb körére, és innen nem is engedte közelebb magához Rossit, aki 2,1 másodperccel kapott ki végül.

Márquez és Rossi mögött Maverick Vinales ért még fel a dobogóra, ami a rossz rajtját figyelembe véve bravúr volt, hiszen az első körökben csak hetedik volt – innen négy Ducatit előzve hozta össze a dupla dobogót a Yamahának.

Márquez idei ötödik győzelmét szerezte, már 165 pontja van, 46 ponttal előzi a második Rossit és 56-tal a harmadik Vinalest.

A MotoGP-szezon augusztus 5-én Brnóban folytatódik.