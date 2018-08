Még tovább kavarnák a WTCR-pontozást

A csuklója rendben lesz, a Hyundai hasmagassága viszont gondot okozhat Szlovákiában. A cél így is a dobogó.

A túraautós sorozatok általában elég bátran nyúlnak egyedi pontozáshoz és lebonyolításhoz, nincs ez másképp a túraautó-világkupában, vagyis a WTCR-ben sem, ahol egy hétvége két időmérőből és három futamból áll, de csak az egyik időmérőért adnak pontokat, és mindhárom futam más pontszámítási módszer szerint zajlik.

A rendszer még tovább bonyolódhat 2019-ben, árulta el a sorozat promótere, Francois Ribeiro az Autosportnak. Szerencsére nem a számokat kavarják meg még jobban, pusztán arról van szó, hogy Ribeiro szerint érdemes lenne a pontosztást a top 10-en kívülre is kiterjeszteni.

„A három futam nem azonos értékű. A fordított rajtrácsos futamnak kevesebb pontot kell érnie, mint egy sima futamnak, a főfutam pedig hosszabb, mint a másik nem fordított rajtrácsos verseny. Ha változtatni akarunk a mostani rendszeren, akkor nem a bonyolultságot kell vizsgálni, hanem azt, hogy miért csak az első tíz kap pontot.

Amikor a WTCC-ben csak 16-17 autó volt, jogos volt, hogy csak az első tíz helyezettnek járt pont. Most viszont már 26 kocsiból áll a mezőny, később lehet, hogy 30 is lesz, de még mindig csak a top 10 szerez pontokat. Miért, kérdezem én

– mondta Ribeiro a 2019 kapcsán felmerült ötletről, ami nyilván a középmezőnynek is több motivációt jelentene.

A brit túraautó-bajnokságban (BTCC) egyébként nagyjából ez a rendszer megy, ott is három futamból áll egy hétvége, és az első 15 kap pontot (20-tól 1-ig csökken, de osztanak a pole pozícióért, a leggyorsabb körért és azoknak is, akik legalább egy kört vezettek a versenyben).

A WTCR-ben az első futamon emelt pontszámokat osztanak a top 10-nek (27-20-17-14-12-10-8-6-4-2), a második két futam pedig a WTCC 2017-es rendszerét követi, vagyis a fordított rajtrácsos futamért alap pontszám (25-18-15-12-10-8-6-4-2-1), a főfutamért kiemelt pontszám (30-23-19-16-13-10-7-4-2-1) jár.

Még két gyártó?

Ribeiróék is a 15-ös határt tervezik, már csak azért is, mert a francia számításai szerint jövőre stabilan 30 fős, vagy annál is nagyobb lehet a mezőny. Ribeiro két gyártó belépését emlegette már nem először, így felmerül a gyanú, hogy valószínűleg konkrét érdeklődőkről beszél, és nem csak a levegőbe mondja a kettes számot.

Ez persze újabb kérdéseket is felvet, Ribeiro szerint ugyanis a szabályokat is felül kell vizsgálni, mert ha érkezik még két gyártó, nem biztos, hogy egészséges hat Audit indulni engedni a mezőnyben. Konkrét terv még nincs ez ügyben, hiszen függ a konkrét belépő gyártó és csapatok számától is.

Az viszont már érdekesebb, hogy kire gondolhatott Ribeiro a két gyártó alatt.

Az egyik szinte biztosan a Volvo/Geely összefonódás – utóbbi a Volvo kínai tulajdonosa. Pletykák szerint a csoport régóta dolgozik a színfalak mögött egy túraautón a Volvo Polestar mérnökeivel együtt, ám mivel a Polestar elektromos hajtásra vált a közeljövőben, a kínai név alatt futhatna a projekt.

A másik belépő érdekesebb, mert újabb gyári TCR-projektről nem hallani, a privát csapatok által fejlesztett verziók pedig nem tudják felvenni a versenyt a gyártókkal. A Ladát az orosz piacon kívül más már nem érdekli, a Stard által fejlesztett KIA-k gyorsan eltűntek a pályákról (a Zengő Motorsport próbálkozott valamit kihozni a kocsiból), nagy eredményt a Renault Mégane-tól és a Subaru WRX-től sem láttunk erős sorozatban, a nemrég bemutatott FIAT Tipo pedig még nem villantotta meg tudását.