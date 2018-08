Erős magyar pontszerzés jöhet Assenben

Jól kezdtek a magyarok a TCR Európa-kupa asseni szabadedzésein, hiszen mindkét pénteki félórás gyakorláson a top 10-ben zárt Tassi Attila és Nagy Dániel is. A Hell Energy Racing with KCMG pilótája, Tassi egy 10. és egy 4. hellyel fejezte be a pénteken, míg a M1RA-ban Hollandiára egyedül maradó Nagy 6. és 8. helyeket ért el, de a második edzésen a 8. helye ellenére időben közelebb volt az akkor győztes Reece Barrhoz.

A két szabadedzésen egyébként taroltak a Hondák és a Hyundaiok, az első edzésen a top tízből kilenc, a másodikon hét helyet vitt ez a két márka.

Péntekről szombatra leszerelték egyébként a pályáról a veszélyesnek ítélt kerékvetőket, ami miatt több kocsi is komolyan károsodott, Igor Sztefanovszki és Loris Cencetti is csúnyán megtörte a kocsiját.

Sztefanovszki honfitársa, a másik macedón Viktor Davidovszki volt az aztán, aki miatt a szombat reggeli időmérőt 5 perc után meg kellett szakítani. A Honda-pilóta olyan erővel csapódott a gumifalba, hogy azt hosszú ideig javítani kellett, vagyis a kvalifikáció nem pusztán a kocsi mentésének idejére állt meg.

Tassi nagyon simán jutott tovább a Q2-be, vagyis a legjobb 12 közé, Nagynak viszont csak az utolsó pillanatban sikerült a 11. helyre ugrania a kiesőzónából. A Q1 legjobbja egyébként az audis Jean-Karl Vernay volt, aki a WTCR-ben is indul.

A Q2-ben némi meglepetésre a bajnokság első két helyén álló Dusan Borkovic és Mikel Azcona is a 10-en kívülre került, ehhez képest Tassi ötödik és Nagy nyolcadik helye is elég jó. Nagy az időmérő legvégén ment egy negyedik helyre jó időt is, de azt pályaelhagyás miatt törölték, így végül a nyolcadik helyről kell majd indulnia. Az időmérőt Tassi csapattársa, Josh Files nyerte, mellőle Vernay indul majd, a fordított rajtrácsos pole a Cupra-pilóta Danny Kroesé.

Mivel Files még a hungaroringi hétvégén rajtbüntetést szedett össze, ezért végül csak a negyedik helyről rajtolhat majd, ugyanígy három helyet veszít majd az első futamra Borkovic.

Az első futam szombaton 14.51-kor rajtol, a másodikat vasárnap 11-től rendezik.