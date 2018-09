Alonso még egy lépéssel közelebb az IndyCarhoz?

Jó nap volt, élvezetes nap volt

– mondta Fernando Alonso a szerdai, a Barber Motorsports Parkban tartott privát IndyCar-tesztjéről, ahol az utcai pályára való aerodinamikai elemekkel felszerelt autót próbálta ki az Andretti csapattal és a McLaren támogatásával. Maga a sorozat minimális támogatást adott a teszthez, a kocsikat gyártó Dallara pedig ott sem volt, írja az Autosport.

Az F1-et 2019-re biztosan ott hagyó Alonsónak szerencséje volt, mert egyrészt meg tudták tartani a tesztet a közeledő Gordon hurrikán ellenére is, ráadásul vizes, átmeneti és száraz körülmények között is tudott tesztelni.

A spanyol 2017-ben indult az Indy500-on, de ott az oválpályára alkalmas kocsival versenyzett, így ez volt az első alkalom, hogy utcai IndyCarba ülhetett.

Az ösztöneim alapján az utcai pályákat preferálnám, azt hiszem, mivel így versenyeztem egész életemben, de az Indy500 olyan lenyűgöző volt, hogy most már talán fele-felére mondanám. Imádom, ahogy a kocsi viselkedik az utcai pályán, de azt is, ahogy versenyezni kell az oválpályán, ahogy időzíteni kell a szélárnyékot, vagy menedzselni a forgalmat

– értékelt a spanyol, aki szerint az oválokon azért elég könnyű előzni.

Fotó: Twitter / IndyCar

Az Autosport azt is megtudta, hogy az Andretti több tesztidőpontot is lefoglalt Alonsónak, hogy ha valamikor ráérne, egyből autóba ülhessen, ez az alkalom pedig most jött el. A spanyol egyébként azt is megerősítette, hogy ez a teszt nem befolyásolja a jövőjével kapcsolatos döntésben, inkább csak a bakancslistájáról húzott ki egy elemet.

Ugyanakkor egyre erősödik a gyanú, hogy a McLaren – ha nem is önállóan, hanem az Andrettivel együtt – IndyCar-csapatot indítana, erről még szeptemberben dönthetnek. Állítólag a négyszeres IndyCar-bajnok Scott Dixont és az egyszeres győztes Will Powert már meg is keresték, hogy leigazolnák.