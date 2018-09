Tarol a Ducati a MotoGP-ben, Doviziosóé a San Marinó-i nagydíj

Nem sokon múlt, hogy kettős győzelmet arasson a Ducati Misanóban a San Marinó-i nagydíjon, de a pole-ból induló, majd a futam közepén csapattársa, Andrea Dovizioso mögé visszaeső Jorge Lorenzo három körrel a leintés előtt kicsúszott a második helyről.

Lorenzo ekkor már hosszú körök óta óriási csatában volt a második helyért Marc Márquezzel, ezt a helyet végül a spanyol örökölte meg a sorban harmadik Ducati-győzelmet szerző Dovizioso mögött. Lorenzo hibájával Cal Crutchlow szerezte meg a harmadik dobogós helyet. Dovizioso másodpercekkel vezetett a Lorenzo, Márquez kettős előtt, végül 2,8 mp-es előnnyel, nagyon simán nyert.

A Ducati augusztus kezdete óta kapcsolt rá, hiszen Csehországban, Ausztriában és most San Marinóban is győzni tudtak – közben volt az eső miatt elmaradt silverstone-i futam is –, de az összetettben az elmúlt hetekben a Ducatik mögött mindig dobogós Marc Márquez előnye így is tetemes, hat futammal a szezon vége előtt 67 ponttal vezet a második helyre felugró Dovizioso előtt. Márqueznek 221 pontja van, Dovizioso 154-gyel követi, majd a mots hetedik helyen végző Valentino Rossi jön 151-gyel.