Örökre ki kéne tiltani, az ilyen ne motorozzon

Csak két futamra tiltották el Romano Fenatit, aki a vasárnapi, misanói Moto2-nagydíjon az egyik egyenesben meghúzta mellette haladó ellenfele, Stefano Manzi fékjét. Több mint 200 kilométer/órás sebességgel haladtak, csak a véletlenen múlt, hogy Manzi nem esett el. Fenatit végül a csapata is kirúgta. Karrierje során már három istálló vált meg a kezelhetetlen motorostól.

A kétfutamos büntetés Cal Crutchlow, többszörös MotoGP-futamgyőztes klasszis szerint túlontúl enyhe, ő sokkal szigorúbban járt volna el.

Szerintem soha többé nem szabadna újra motorral versenyeznie. Amikor sétált vissza a boxba, a csapatának azonnal ki kellett volna rúgnia. Nem csinálhatsz ilyet egy másik motorossal. Így is eleget kockáztatjuk az életünket. Tudom, hogy előtte ütköztek, de folyamatosan van már kontakt manapság. Behúzni a féket az egyenesben, ezért azonnali kirúgást érdemelne. Ne értsenek félre, én is tudok forrófejű lenni, más is. De neki komoly problémája van. Ilyet nem csinálhatsz. Ha egy szempillantásnyival tovább húzza a féket, Manzi elesik az egyenesben. Hallottam, hogy két versenyt kapott, de remélhetőleg eltiltja a saját csapata. Hülyék, ha megtartják

– mondta ki a véleményét az angol.

Akire hallgattak is a Marinelli Teamnél:

„Életveszélybe sodort egy másik pilótát, ez megbocsáthatatlan" - közölték, és hétfőn menesztették.

Jövő évi csapata, a Forward Racing - ahol Manzi jelenleg indul, vagyis elméletileg leendő csapattársak - már pár órával előbb lépett: Giovanni Castiglioni, a motorszállító MV Agusta embere kijelentette, a 22 éves olasz nem fog náluk versenyezni.

Nem fog megtörténni, ő nem képviselheti a mi gyárunkat. Ez volt a legszörnyűbb és legszomorúbb dolog, amit életemben láttam motorversenyen. Igazi sportember nem csinál ilyet. El kéne tiltani a versenyzéstől. Mindent megteszek, hogy a velünk kötött szerződését megsemmisítsük.

Megtette már korábban ezt Valentino Rossi csapata, a VR46 Racing, azaz Fenatit immár három istállótól vágták ki. Fenati Rossi felfedezettje, a szupersztár motoros akadémiájának növendéke volt, ő terelte a Moto3-ba, majd saját istállójába. Aztán a 2016 közepén kirúgták.

„Ronda dolgot művelt. Mi az akadémián nagyon bíztunk Fenatiban, de nem tudtuk kezelni, belebuktunk"

– mondta a most történtekről Rossi.

Fenati több volt, mint tehetség Valentino Rossi nem nyúlt mellé: Romano Fenati már 2012-ben, 16 évesen bemutatkozott a Moto3-as világbajnokságban, élete első futamán második lett, a másodikat megnyerte. A várt fejlődés viszont elmaradt, 2013-ban már csak egy ötödik helyet tudott felmutatni. 2014-ben került újra sínre, négyszer is nyert, de aztán megint csak visszaesett, és 2015-ben, illetve 2016-ban is csak egy-egy győzelem jött neki össze. Utóbbi évben fél szezon alatt, ugyanis az Osztrák GP-n Rossiék menesztették, és az év második felét kénytelen volt kihagyni, mert senki nem adott neki motort. Tavaly erősen tért vissza, legjobb idényét teljesítette, három győzelem és második hely a világbajnokságban. Az idei Moto2-es feljebblépése nem igazán jött be, 7. és 11. hely a két pontszerzése. A továbblépés így sem lett volna könnyű neki, háborodott akciójával csak még jobban megnehezítette az életét.

Egyértelmű, hogy - amint Crutchlow is mondta - Fenatinak problémája van, bajok vannak az idegeivel, mert nem ez az első eset páréves karrierje során. Tény, hogy Manzi vasárnap nekiment, alacsony sebességnél, lassú kanyarokban akadtak össze, majd hasonlóan lassú tempónál leterelte a pályáról Manzi Fenatit.

Majdnem elestek, de azok elhibázott manőverek voltak, a 19 éves nem szándékosan cselekedett - szemben Fenatival, aki konkrétan életveszélybe sodorta ellenfelét, de nem csak őt, magát is. Ha Manzi bukik 200-nál az egyenesben, könnyen magával vihette volna Fenatit is.

Valami olyasmit okozhatott volna, mint Niccolo Canepa 2013 szeptemberében egy olasz bajnoki futamon, amikor Fenatihoz hasonlóan behúzta az első féket Davide Cappato motorján:

Misano ráadásul gyors és veszélyes pálya, magától is megtörténhet a legnagyobb baj: 2010-ben a Moto2-futamon egy japán pilóta elesett, a mögötte motorozó Scott Redding és Alex De Angelis nem tudta kikerülni, elgázolták, tragédia lett a vége, Tomizava Soja nem élte túl a szerencsétlenséget.

Ezek után minimum furcsa, hogy két elismert klasszis, a ducatisok, a vasárnapi MGP-futamgyőztes, korábbi 125-ös világbajnok, Andrea Dovizioso és ötszörös világbajnok csapattársa, Jorge Lorenzo, ha nem is védte meg, de közel sem ítélte el annyira Fenatit, mint Crutchlow.

Dovizioso szerint is "nagyon rossz dolgot művelt Fenati, a kizásár rendben van, de meg kell nézni azt is, mit csinált előtte Manzi".

Fenati tette szörnyű, de Manzi nagyon aggresszív versenyző, vakmerő és meggondolatlan. Biztos vagyok benne, hogy több húzása volt most is, hogy eddig jutottak. Szerintem a büntetése korrekt, Fenati meg fogja érteni, hogy ilyesmit nem lehet csinálni

– hangzott Lorenzo véleménye.

Nem ilyen konklúzióra utal, hogy Fenati már csinált hasonlót. Pár éve a Moto3-ban az egyik edzésen támadt nézeteltérése egyik ellenfelével, Niklas Ajóval. Belerúgott még menet közben, majd mikor megálltak próbarajtra, mellé ment, átnyúlt a motorjára, és a mostanihoz hasonló mozdulattal lefullasztotta a gépét. (Amit aztán az ellenfele nem is tudott betolni.)

Vagyis egyértelmű, hogy Fenati visszaeső, így az, hogy vasárnap azonnal kizárták a versenyből, illetve hogy a következő két nagydíjon nem indulhat, elég karcsúnak tűnt. (Manzi sem úszta meg egyébként, ő hat rajthelyet kapott a legközelebbi futamra.) Szerencsére aztán a Marinelli megoldotta a kérdést az azonnali elbocsátással, ami valószínűleg azt jelenti, hogy Fenati egy életre kiírta magát a MotoGP-ből, sőt talán az egész motorsportból.

A MotoGP egyik rutinos spanyolja, Pol Espargaro foglalta össze legtalálóbban Fenati helyzetét.





„Egy-két verseny nem büntetés. Profi motoros nem tehet ilyet. Aki ezt megcsinálja, az nem profi motoros."

Hétfőtől már papíron sem az.