Közel volt a bravúr az olasz bajnokságba beugró Michelisz-csapatnak

Michelisz Norbert csapata a TCR Italyban is rajthoz áll.

Remekül indult Michelisz Norbert túraautó-csapata, a M1RA olaszországi beugrószereplése – a TCR Európa-kupában induló csapat az olasz Nicola Baldant segítette ki egy autóval a TCR Italy vallelungai hétvégéjén. A júliusban hatalmas balesetet szenvedő Baldan a szombati időmérőn a hetedik helyet szerezte meg, a hétvége első, szombaton rendezett futamán viszont nagyot javított ezután.

A júliusi balesetben a saját Hyundaiát totálkárra törő Baldan – aki kulcscsontját is eltörte a bukás során – már a rajtnál előzött egyet, majd egy rövid biztonsági autós szakasz után nagyon simán húzott el Enrico Bettera mellett, megszerezve az ötödik helyet. A futamon aztán másodszor is a biztonsági autó, amikor Marco Pellegrini Hyundaiáról egész egyszerűen leszakadt a bal első kerék, a kocsi pedig az út szélén állt meg.

A kiírás szerint 25 perc +1 körös versenyből így elég sok a biztonsági autó mögött zajlott, a második SC-szakasz után már csak 4-5 perce maradt a versenyre a pilótáknak. Baldan az újrarajt előtt eléggé lemaradt a WTCR-ben is szereplő Kevin Ceccon Alfa Romeója mögött, de így is hamar beérte, sőt, egy pillanatra meg is tudta előzni, de Ceccon jól támadt vissza, és őrizte meg negyedik helyét az utolsó előtti körben. Baldan a legvégén túl agresszív volt, és egy elrontott manőver miatt Bettera vissza tudta előzni, így az eredeti rajthelyéhez képest egy pozíciót javítva a hatodik helyen zárt a M1RA autójával.

A futamot Cesar Machado nyerte.

A hétvége második, fordított rajtrácsos futamán kedvezőbb helyről, a 4. rajtkockából indulhat majd Baldan és a M1RA vasárnap 11.25-től.