TCR Eu: elúszhattak a Michelisz-csapat esélyei Monzában

Elszállhattak Nagy Dániel bajnoki reményei a TCR Európa-kupában, miután a rosszul sikerült időmérő után még rosszabbul folytatta Monzában az első futamon, ahol már az első körben kiesett a M1RA versenyzője, és ezzel 3 futammal a szezon vége előtt jelentős hátrányba került a bajnokság élmezőnyével szemben.

Valamivel jobban sikerült viszont a hétvége a sorozat másik magyar pilótájának, Tassi Attilának, aki ugyan a harmadik helyről kezdte a szombati futamot, de innen eléggé visszaesve végül csak a hatodik helyen zárt.

A futamot az élről induló, majd rövid ideig a második helyre visszaszoruló Jean-Karl Vernay nyerte Mikel Azcona és Tassi csapattársa, Josh Files előtt. A spanyol Azcona a bajnokság első helyéről kezdte meg a futamot, a második helyével tovább növelte előnyét az összetettben, a vasárnapi verseny előtt 10 ponttal előzi Dusan Borkovicot. A dobogósok mögött egyébként többen is nagyot hajráztak, a nyolcadik helyen befutó Fabrizio Giovanardi például a 20., a 10. helyen záró Stian Paulsen pedig a 17. helyről kezdte a versenyt. A M1RA másik pilótája, Nicola Baldan végül 12. lett.

A futamon jelentősen fogyott egyébként a mezőny, eredetileg 28-an álltak fel a rajtrácsra, de a – 25 perc +1 kör lebonyolítású futamban – a 15. perc után már csak 22-en voltak versenyben, de a hat kiesés mellett is a szokottnál valamivel nagyobb volt a lökdösődés. Emiatt két biztonsági autós szakasz is volt, így nehéz megítélni, milyen tempót tudott volna az a Vernay, aki vasárnap a 10. helyről indulva is futamgyőzelemre készülne a mezőnynél jóval gyorsabb Audival.

Az összetettben a 154 pontos Mikel Azcona és a 144 pontos Dusan Borkovic mögé felugrott Jean-Karl Vernay, neki 120 pontja van, majd Nagy Dániel (114) és Tassi Attila (106) következnek. A csapatversenyben 50 pont alá csökkent a Target előnye (245) a Hell Energy Racing with KCMG-vel szemben (197), a harmadik helyen a PCR Sport áll (187), a negyedik helyen 159 ponttal álló M1RA-ra viszont egy pontra felért a futamgyőztes Vernay csapata, a Leopard.

Folytatás vasárnap 12.10-től a fordított rajtrácsos futammal.

A TCR Európa-kupa első monzai futamának végeredménye