TCR Eu: Tassi a legjobb magyar Monzában, 3. az időmérőn

A hungaroringi futamgyőztes Mora helyére ül be Baldan Monzában.

Bár pont a magyar érdekeltségű autók (a M1RA két Hyundaia, illetve Tassi Attiláék Hondája) lettek a legnehezebbek a TCR Európa-kupa monzai hétvégéjére, a szabadedzések alapján nem indult tragikusan a versenyhétvége a szezon leggyorsabb pályáján így sem. A M1RA-versenyző Nagy Dániel hetedik és kilencedik helyeken zárta a két pénteki szabadedzést, igazt, Tassi, illetve Nagy csapattársa, Nicola Baldan végig a top 10-en kívül volt.

Innen jött a szombati időmérő, amit ugyan szeptember végéhez szokatlan hűvös időben, de száraz pályán kezdtek. Péntekhez képest Tassinak sikerült nagyot javítania, ő a harmadik helyen jutott be az időmérő második felébe, a két M1RA-pilóta elvérzett nem sokkal a vége előtt – az időmérő első felét négy perccel a vége előtt megszakították, ekkor még Nagy és Baldan is továbbjutó helyen állt, a végén viszont amíg mások gyorsultak, nekik nem sikerült, így nagyon nehéz két futam vár majd rájuk, főleg úgy, hogy a pontversenyben közvetlenül Nagy mögött jövő Tassi mellett az első két helyezett, Dusan Borkovic és Mikel Azcona is továbbjutottak.

Az időmérőt végül az egész hétvégén nagyon gyors Jean-Karl Vernay nyerte Audival, mögötte – az időmérő előttig – a bajnokság második helyén álló Mikel Azcona, majd Tassi Attila jött, aki a szezonban harmadszor indulhat majd a top 3-ból.

A szombati futamot 17.35-től rendezik majd, vasárnap 12.10-ről rajtol a második verseny.

A TCR Európa-kupa monzai időmérőjének végeredménye