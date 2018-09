Pályahiba miatt megszakított futamon 5. Michelisz

2017 után 2018-ban sem zajlott zavartalanul a túraautó-világkupa (egy éve még túraautó-vb) versenyhétvégéje a kínai Ningpóban, tavaly a hatalmas eső miatt szakították meg a második futamot, ami után csak félpontokat osztottak, idén pedig egy ritkán látott pályahiba miatt kellett rövid időre félbeszakítani a hétvége legtöbb pontját osztó főfutamát.

Az ok az volt, hogy a 16-17-es kanyarkombinációban eltört a rázókő, amit előbb leszereltek, hogy ne okozzon kárt az autókban, majd egy gumibálával pótolták. A javítás miatt több mint negyed óráig állt a 16 körös futam a 9. körben, majd komplett gurulórajtos rajtprocedúrával folytatták.

Michelisz Norbert a második helyről kezdte meg a futamot, ami előtt szerelnie kellett a BRC Racingnek a magyar pilóta Hyundaiát, amiről a második futamon leszakadt a kipufogó. Ennek helyrehozására elég volt az ilyenkor rendelkezésre álló 15 perc szerelésidő, a jó rajthelyet viszont így sem tudta dobogós eredményre váltani Michelisz, aki az első kör közepére a negyedik helyre csúszott vissza a rajt utáni lökdösődésben.

A verseny 10. körét a biztonsági autó mögött tette meg a mezőny Thed Björk vezetésével, a svéd világbajnok mögött Michelisz csapattársa, Gabriele Tarquini, majd a belga audis Denis Dupont és Michelisz jöttek. A biztonsági autós plusz kör miatt a verseny távja 16-ról 17 körre nőtt. A 13. körben Michelisz egy kis teret nyert,az őt üldöző Rob Huffot befogták többen is, és azzal, hogy Frédéric Vervisch elment az angol pilóta mellett, leszakadtak a negyedik helyen autózó magyar mögül. Vervisch a legvégére beérte és meg is előzte a kétszer is kicsúszó Micheliszt, aki így az ötödik helyen zárt.

Mivel a futam előtt a bajnoki pontverseny élére ugró Yvan Muller még a megszakítás előtt kiesett műszaki hiba miatt, újra helycsere történt az élen, de nem a francia csapattársa, a rajt-cél győzelmet arató Björk vette át a vezetést a bajnokságban, hanem a második helyen beérő Gabriele Tarquin. Björk ás Tarquini mögött Denis Dupont lett még dobogós, míg a maradék pontszerző helyeket Vervisch, Michelisz, Huff, Pep Oriola, Nathanaël Berthon, Aurélien Panis és Mehdi Bennani szerezték meg, ezzel négy Audi is pontszerző lett.

Tarquini 241 ponttal vezeti az összetettet, Björk 233, Muller 232 ponttal jön mögötte, Michelisz 197 ponttal a negyedik a bajnokságban.

A WTCR-mezőny haza sem jön Kínából, a jövő hétvégén a vuhani városi pályán folytatják a szezont az idény 8. versenyhétvégéjével.