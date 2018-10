A motorja is kettétört a hatalmasat bukó világbajnoknak

A MotoGP-pilóták nagy része felháborodott az ellenfele fékét berántó Romano Fenatin, ám két bajnok, ha mellé nem is állt, de mentegeti. Csapata hétfőn kirúgta a végletekig elborulni képes motorost. A 22 éves versenyző kiírhatta magát a motorsportból.

Ijesztően nagyot bukott a Thaiföldi MotoGP második edzésén Jorge Lorenzo, egyelőre kérdéses, hogy vállalja-e majd a futamot.

Lorenzo a hármas kanyarban bukott egy fékezésnél, jó nagyot repült, közben a motorja darabokra tört. A Ducati versenyzője a hátára érkezett, majd többször átpördült. A bukás után felült, de hordágyon vitték el a pálya orvosi központjába vizsgálatokra. Azt gyanítják, hogy valamiért leállhatott a motor, a felvételek alapján a hátsó kerék stoppolt le.

A spanyol motoros már eddig sem volt teljesen egészséges, az Aragón GP-n is bukott, nagylábujja kificamodott, egy másik ujja is eltört, így érkezett most Thaiföldre. Ha nincs komolyabb sérülése, visszaülhet motorjára. Egyelőre nincs hír a háromszoros világbajnok állapotáról.

Az edzés folytatódott a bukás után, de nem sikerült teljesen megtisztítani a kanyart, Xavier Siemon is ugyanott bukott. Azt mondta, olaj maradhatott az aszfalton.

Az edzésen Andrea Dovizioso (Ducati) volt a leggyorsabb, Maverick Vinales (Yamaha) és Cal Crutchloe (LCR Honda) következett mögötte.