Beszáll Aston Martin a DTM-be, de a Hungaroringe már nem jönnek

Az Aston Martin száll be jövőre a BMW és az Audi mellé harmadik csapatnak a DTM-be a távozó Mercedes helyére. Az Aston Martingokat az R-Motorsport futtatja majd, ez a svájci AF Racing AG versenyrészlege, de együttműködnek majd a hatalmas DTM-rutinnal rendelkező HWA-val is, ami eddig a Mercedeseket indította a DTM-ben.

Az Aston Martin DTM-kocsijáról egyelőre kép sincs még, nem tudni, hogy hogyan állnak a fejlesztéssel (a mi képünkön is a GT-autójuk látható csak), így azt is nehéz megítélni, mennyire lesznek versenyképesek a sorozatban. Az Aston Martin mellett új érkező lesz a nem gyári támogatással induló WRT is, a régóta Audival versenyző belga csapat a Blancpain GT és a WTCR mellé bővíti a szerepvállalását.

Az angolok csütörtöki bejelentése után pénteken kiadták a DTM 2019-es versenynaptárát is, amiből kiderült, hogy három helyszín is kiesett a helyszínek közül, jövőre már nem lesz DTM-verseny a Hungaroringen, Zandvoortban és a Red Bull Ringen, a három helyére pedig csak két új pálya, Assen és Zolder érkezik.

Eldőlt az is, hogy a DTM betétsorozata lesz a 2019-re megalapított női formaautó-sorozat, a W Racing.

A 2019-es DTM-naptár