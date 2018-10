Micheliszek százait nevelheti ki az olimpiai motorsport

2022-ben akár már az ifjúsági olimpia rendes programjában is ott lehet az idén Buenos Airesben bemutatkozó elektromos gokart, ahonnan már az olimpiai szereplés sincs messze. Hat éve még nagyon ágált a MOB a motorsportok olimpiai integrálása ellen, de lassan be kell látniuk: a világ legnagyobb és leggyorsabban növekvő piacát be kell kebelezniük.