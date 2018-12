Millimétereken múlt, hogy nem bénult le a makaói balesetben Flörsch

Újabb részleteket árult el novemberi, makaói balesetéről a Forma-3-pilóta Sophia Flörsch, aki karácsony előtt a BBC-nek adott interjút. A 18 éves német elmondta, hogy a balesetben nem is egy, hanem két csigolyája is eltört – az utolsó nyaki csigolyája (C7) három darabba tört, ebből egy kis rész a gerincidegbe is fúródott, emiatt kellett szinte azonnal megműteni, illetve a hátgerinc 3-as csigolyája tört még el, ez mostanáig sem forrt még össze.

„Jól érzem magam. Nagyjából négy hete történt, és szinte mindent meg tudok csinálni, amit korábban is, a fájdalom is csökken napról napra” – mondta Flörsch, aki szerint az utóbbi két hétben sokkal jobban van, ebben az időben megkezdte a rehabilitációt is, hogy ne veszítsen túl sok izmot. A tervei szerint 2019-ben újra ott lesz a Forma-3 mezőnyében, csapata, a Van Van Amersfoort Racing legalábbis számol vele.

A novemberi balesetből minden pillanatra emlékszik. Akkor tudta, hogy bajban van, amikor a hosszú egyenesben történt kisebb baleset miatt elvesztette az egyik oldalon levő két kerekét. Innen már nincs visszaút, tudta, hogy nagyobb csattanás lesz, az viszont meg sem fordult a fejében, ami a végeredmény lett.

„Még akkor sem tűnt annyira szörnyűnek a baleset, amikor már a kórházban voltam. Aztán amikor először láttam róla a felvételt, akkor beláttam, hogy igen, elég félelmetes volt. Sokkal inkább, mint amilyennek a kocsiban éreztem. Amikor a levegőben repült a kocsi, azt is úgy éreztem, mintha a földön csúsztam volna. Csak azt furcsálltam, hogy a korlát tetejére esek le, de nem tudtam összerakni, mi is történt.”

Éppen ezért átérzi, min mehettek át a családtagjai és a nézők, akik csak a számára is borzasztónak tűnő videót látták, hiszen neki is az volt az első gondolata, hogy bárki is ül abban az autóban, kizárt, hogy megússza súlyos sérülések nélkül. „Sok szerencsétlenség jött össze a végén egy kis szerencsével, hogy ne legyen nagy a baj” – zárta a gondolatot.