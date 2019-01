Légkondival ugranának a top 20-ba Szalayék a Dakaron

Január 6-án (rajtceremóniával) kezdődik és január 17-ig tart a 2019-es Dakar-rali, ami rendhagyó módon idén egyetlen országon, Perun belül zajlik majd – tíz szakaszon több mint 5000 km vár az összesen 343 indulóra, akik között ott lesz a 14. Dakarjára készülő Szalay Balázs is Bunkoczi Lászlóval.

Szalayék a Dakarra indulva elmondták, hogy míg a top 10-es helyezéseket lényegében a gyári pilóták stoppolják, a top 20-ba nagy bravúrral bekerülhet két-három amatőr is, ám ehhez legalább 40 hasonló technikai háttérrel rendelkező egységet kell megelőzni.

A vadonatúj motorral szerelt Opel Grandlanddel induló magyar egység ennek ellenére bizakodó.

Aki ismer, tudja, én nem adom fel egykönnyen, méghozzá azért nem, mert azt gondolom, ha az ember előteremti a hátteret, ha van elég tartalék alkatrésze – és higgye el, ezt nem könnyű összerakni – akkor kutya kötelessége a lehető legjobb pozícióban végigmenni és nem feladni.

– olvashatók Szalay szavai a csapat hírlevelében.

Bunkoczi László egy számukra teljesen új technikai felszerelésnek örül a legjobban: 15 év Szalayval közös versenyzés után először lesz az autójukban légkondicionáló, ami a sivatagi ásás utáni lehűlésben és a koncentrációban is sokat segíthet majd. A jó eredményhez viszont több is kell majd, mint mondta, 25 gyári autó indul a mezőnyben, ami mindenki helyzetét nehezebbé teszi.

Szalayék mellett lesz még egy (részben) magyar indul a Dakaron – Darázsi Zsolt két francia társával vezeti majd a PH-Sport MAN TGA 535-ös rajtszámú kamionját.

A top 10-et foglaló gyári pilóták között ott lesz a címvédő, egyben kétszeres győztes idősebb Carlos Sainz, a szintén kétszeres győztes Nasszer al-Attija, a 2009-ben győztes és még hétszre dobogós Giniel de Villiers, a motorral és autóval összesen 13 Dakar-győzelmet szerző Stéphane Peterhansel, a kilencszeres ralivilágbajnok, 2017-ben második Sébastien Loeb, a motorral és autóval is bajnok Nani Roma, és a motorral ötször is nyerő Cyril Despres is, a mezőny (eleje) tehát ugyanolyan erős, mint mindig.

A nyitónapon, tehát hétfőn vár a legrövidebb táv a mezőnyre, csak 84 km mért szakaszt kell teljesíteniük, az első és egyetlen pihenőnap január 12-én jön, a leghosszabb mér táv pont előtte lesz 452 km-rel.