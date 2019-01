Szalayék feljöttek a 30. helyre a Dakar-ralin

Remekül ment a Szalay Balázs, Bunkoczi László páros a Peruban zajló Dakar-rali második szakaszán, a 30. helyen értek célba. Az etapot a kilencszeres rali-világbajnok Sebastien Loeb nyerte.

Fotó: Balu Szalay / Facebook

A Pisco és San Juan de Marcona közötti 553 kilométeres távon – 342 km volt mért szakasz – a Peugeot-val versenyző Loeb nyolc másodperccel előzte meg a spanyol Nani Romát, ezzel feljött az ötödik pozícióba. A 4. helyen befutó dél-afrikai Giniel De Villiers pedig átvette az első helyet összetettben a kétszeres bajnok katari Nasszer al-Attijahtól, aki több mint hétperces hátránnyal csak 11. lett.

Az első szakasz után 42. helyen végző Szalay Balázs, Bunkoczi László páros több mint 53 perccel maradt le Loeb mögött, de így is a a 30. helyen zárt. Az Opel Dakar Team duója ezzel az eredménnyel összetettben is feljött a 30. helyre.

Navigációs szempontból az egész nap nagyon nehéz volt, mert elképesztő mennyiségű irányváltás szerepelt az itinerben. Már az elején is láttuk, hogy jó néhányan keresgélik előttünk az utat, de az utolsó dűnesorban aztán minket is megevett a fene, mert volt egy olyan irányváltás, amit ha visszamennénk, akkor se találnék meg.

– mondta Bunkoczi, aki összességében elégedett volt a mai nappal és az autó teljesítményével is. Hozzá hasonlóan Szalay is boldog volt a nap végén. "Szinte folyamatosan előztünk, ennek is köszönhető a harmincadik hely, aminek nagyon örülök. Remélem, még tudunk javítani, most úgy érzem, lesz ez még jobb is" – tette hozzá a pilóta.

Eredmények (2. szakasz, Pisco-San Juan de Marcona, 342 km:):

1. Sebastien Loeb, Daniel Elena (francia, monacói, Peugeot) 3:26:53 óra

2. Nani Roma, Alex Haro Bravo (spanyol, Mini) 8 mp hátrány

3. Bernhard Ten Brinke, Xavier Panseri (holland, francia, Toyota) 1:20 p h.

...30. Szalay Balázs, Bunkoczi László (Opel) 53:41 p h.

Az összetett állása:

1. Giniel de Villiers, Dirk von Zitzewitz (dél-afrikai, német, Toyota) 4:32:45 óra

2. Bernhard Ten Brinke, Xavier Panseri 28 mp h.

3. Nani Roma, Alex Haro Bravo 42 mp h.

...30. Szalay Balázs, Bunkoczi László 1:09:51 ó h.

Kedden a San Juan de Marcona és Arequipa közötti 331 kilométer vár a mezőnyre.