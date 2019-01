A 20. legjobb idővel ért célba vasárnap a Szalay Balázs, Bunkoczi László kettős a Peruban zajló Dakar-ralin, de egy GPS-pont kihagyása miatt egyórás büntetést kapott, ezzel végül a 28. helyen zárta a hatodik szakaszt. Összetettben a magyar páros a 25.

„Borzalmasan nehéz nap volt, ha most újra kellene kezdenem, lehet, hogy nem vállalnám. - idézte a Opel Dakar Team közleményét Szalay Balázst. - Hosszú dűnézéssel kezdtünk, és nagyon élveztük, mert a Grandland X remek formában szelte a homokdombokat. Aztán odaértünk egy dűnéhez, amelyen öt-hat autó ásott, mi kikerültük őket, és megálltunk egy dűneletörésnél, hogy szétnézzünk, csakhogy utána már akárhogy igyekeztem, a motor nem indult újra, csak miután hagytuk egy kicsit lehűlni".

Mint mondta, ettől kezdve már nem merte leállítani, még a defektes kereket is a szervizponton cserélték ki, de ott is be kellett tolni a kocsit.

„Mégsem ez volt a legnagyobb problémánk, hanem az, hogy valaki elakadt a pálya második részének vége felé, emiatt a mezőnyt negyven percig váratták, és közben ránk sötétedett. Volt egy GPS-pont, a 108-as, amit sötétben egyszerűen nem lehetett megközelíteni. A velünk együtt, kicsivel előttünk és utánunk érkezők közül senki meg sem próbálta."

Bunkoczi László szerint az volt a legrosszabb az egészben, hogy tudták, hol van a GPS-pont, azt is tudták, hogy kihagyták, mégis képtelenek voltak odamenni és érinteni, hiába próbálták meg többször is.

Eredmények:

6. gyorsasági szakasz, Arequipa-San Juan de Marcona autósoknak 810 km/ motorosoknak 838 km (gyorsasági 290 km/317 km):

autó:

1. Sebastien Loeb, Daniel Elena (francia, monacói, Peugeot) 3:39:21 óra

2. Nasszer al-Attijah, Matthieu Baumel (katari, francia, Toyota) 2:17 perc hátrány

3. Carlos Sainz, Lucas Cruz (spanyol, X-Raid) 6:56 perc hátrány

...28. Szalay Balázs, Bunkoczi László (Opel Grandland X) 2:53:52 ó h - 1 órás időbüntetéssel

az összetett állása:

1. al-Attijah, Baumel 21:01:31 óra

2. Loeb, Elena 37:43 perc hátrány

3. Stéphane Peterhansel, David Castera (francia, Mini) 41:14 p h.

...25. Szalay, Bunkoczi 11:08:55 ó h - 1 órás időbüntetéssel



motor:

1. Pablo Quintanilla (chilei, Husqvarna) 3:50:47 óra

2. Kevin Benavides (argentin, Honda) 1:52 perc hátrány

3. Matthias Walkner (osztrák, KTM) 4:21 p h.

az összetett állása:

1. Quintanilla 20:45:13 óra

2. Ricky Brabec (amerikai, Honda) 4:38 perc hátrány

3. Toby Price (ausztrál, KTM) 5:17 p h.



Hétfőn San Juan de Marconából indul, majd ugyanoda érkezik célba a mezőny, amelyre 323 kilométer megtétele vár.