A Zengő Motorsport nyom egy resetet

Az elmúlt pár év nem sikerült a legjobban a Michelisz Norbert a pályafutását elindító Zengő Motorsportnak a túraautózás topkategóriájában: 2016-ban a majdnem teljes szezont teljesítő Ficza Ferencz 2 pontot hozott össze a túraautó-világbajnokságon, 2017-ben Aurélien Panis, Nagy Dániel és Szabó Zsolt együttes erővel négy pontszerző helyet és ugyanennyi pontot szerzett, és ugyan 2018-ben Nagy Norbert szerzett egy fordított rajtrácsos második helyet a Slovakia Ringen a WTCR-ben, de ezzel inkább csak egy villanást mutattak, Nagy ugyanis nem szerzett több pontot, és Szabó Zsolt is csak két kilencedik helyet ért el pontszerzőként.

Az már a tavalyi év végén is kiderült, hogy komolyabb gyári háttér nélkül még az újraszervezett WTCR, vagyis túraautó-világkupa is nagyon komoly anyagi terhet ró a privát csapatokra, ezért Zengőék nem is kényszerítették bele magukat a felesleges túlvállalásba, és kvázi egy resetet nyomva a túraautó Európa-kupában indulva, új pilótával kezdik az építkezést.

Ez a pilóta nem más, mint a 23 éves Tenke Tamás, aki idén került a Zengő Motorsport kötelékébe – idén már rajtolt a TCR közel-keleti bajnokságában, a magyar Laptiming Driver Academy kupán, ami a magyar országos bajnokság idénynyitója i volt, tehát már elkezdett ismerkeni azzal a Cupra Leónnal, amivel a TCR Ek-nak is nekivág majd.

Tenke a 2019-es szezonig szimulátoros pilóta volt, Zengőék tehát a Michelisszel már bevált recepthez tértek vissza ezzel.

A TCR Európa-kupában indul Michelisz Norbert csapata, a M1RA is, náluk Nagy Dániel és Luca Engstler vezet. A szezon április 26-27-én rajtol a Hungaroringen a WTCR-rel közösen rendezett hétvégén.