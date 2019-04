Mások hibájára lecsapva nyert 3 helyet Micheliszt

A marokkói idénynyitóhoz hasonlóan a WTCR idei második, hungaroringi versenyhétvégéjén is nagyon szoros maradt a mezőny az esélykiegyenlítő-rendszernek (BoP) köszönhetően, és nagyon az erőviszonyokban sem történt változás, a túraautó-világkupán újonc Lynk & Co autói a Hondával és az Audival együtt uralták a mezőnyt, a többiek a közepesen erős pontszerző helyekért rúghattak csak labdába.

Így volt ezzel a Hyundaijal versenyző Michelisz Norbert is. A futamot a 13. helyről kezdő magyar a rajtnál javított egy helyet, majd az ötödik körben nyert még kettőt, amikor Yann Ehrlacher alatt váratlanul nagyon csúszkálni kezdett a Lynk & Co, ami miatt a francia két kisebb koccanás után ki is állt a boxba, illetve amikor a pálya hátsó sikánjában Daniel Haglöf a hyundaios Augusto Farfusszal koccanva kicsúszott.

Mások hibája nélkül viszont nem nagyon volt esélye az előzésre, így végül a 10. helyen zárt, de összességében a futamon sem volt túl sok előzés – többet az időmérőt elszúró Tassi Attila mutatott be, aki az utolsó körökben Mikel Azcona visszacsúszásával a még pontszerző 15. helyig jött fel.

A Hungaroringhez mérten is unalmas futamon Néstor Girolami rajt-cél győzelmet aratott a Hondával, mögötte Yvan Muller lett a második Girolami csapattársának, a szitén argentin Esteban Guerrieri támadásait visszaverve. Michelisz a 10. hellyel hat pontot gyűjtött, Tassi egy ponttal lett gazdagabb szombaton, a szabadkártyás Tenke Tamás pedig két kiesőt, illetve Ma csing-huát megelőzve a 24. lett.

A WTCR hungaroringi hétvégéje vasárnap egy újabb időmérővel és két futammal folytatódik majd.