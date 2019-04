Óriási bravúrral Micheliszé a pole a Hungaroringen

A Honda és a Lynk & Co dominál Mogyoródon, Tassi így is csak a 18., Tenke az utolsó.

A szombatihoz képest hűvösebb körülmények között indulhatott a Hungaroringen a túraautó-világkupa hétvégéjének második időmérője, amit egyből Michelisz Norbert nyitott az élen - a Hyundai magyar pilótája a szombati legjobb idején egy tizedet javítva, az időmérő elején a teljes mezőnynek fél másodpercet adva állt az élre.

A kezdeti gyorskörök után ugyan egy pillanatra el tudták venni Michelisz első helyét, de a még volt tartalék a legjobb magyar túraautósban, aki simán nyerte a Q1-et, aminek a végén jól jelezte a mezőny sűrűségét, hogy Michelisz mögött a top 5 egy tizedmásodpercen belül volt, és fél másodperces hátránnyal már le lehetett maradni a Q2-ről

Emiatt a Q1-ben több nagy név is elvérzett, a hyundaios Nicky Catsburg, a Lynk & Cót vezető Yvan Muller, a hondás Tassi Attila és Tiago Monteiro sem jutottak be a legjobb 12-be, de három Audi is lemaradt a továbbjutó helyekről.

A Q2-ben aztán beindult a gyorsulás, Michelisz hiába javított Q1-es idején, azzal is csak a nyolcadik helyen kezdett, így az utolsó másodpercekben nagy kérdés volt, hogy gyorsuljon, vagy vegye el a gázt, és a fordított rajtrácsra menjen rá. Az előbbi mellett döntött, és továbbment a Q3-ba pontot szerezni a negyedik helyen. A nagy helyezkedés közben a fordított rajtrácsos pole-t Jean-Karl Vernay szerezte meg az Audival, mellőle a Q2 végén taktikusan a boxban maradó Daniel Haglöf (Cupra) indul majd.

Michelisz második pilótaként gurult ki a Q3-ban, és egyből az élen nyitott, miután az első mért kört autózó Néstor Girolami annyira a határon autózott, hogy elhagyta a pályát, és elvették tőle - az egyébként Micheliszénél jobb - körét. A kora délelőtti hideg után kisütött a nap, ez módosíthatta a pálya állapotát, mert Michelisz után mindenki lassault valamelyest, és bár ezredeken belül zárt a maradék négy pilóta, Micheliszt senki nem tudta megelőzni,

ezzel Michelisz Norbert pole pozícióból kezdheti a hungaroringi főfutamot 17.00-tól.

Michelisz mellől korábbi hondás csapattársa, Esteban Guerrieri indulhat majd, hatalmas csata várható közöttük.