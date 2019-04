Szinte totálkáros roncsból versenyautó órák alatt, Micheliszék megcsinálták

A túraautó-világkupában (WTCR) a 2019-es szezon végén már díjazni fogják a rendelkezésre álló szerelési idő alatt a legnagyobb bravúrt végrehajtó szerelőcsapatot, és bár hasonló díjazás nincs a túraautó Európa-kupában, a M1RA, vagyis Michelisz Norbert versenycsapatának szerelői akkora bravúrt mutattak be az idénynyitó hétvégén, hogy annak külön díjkategóriát is lehetne alakítani, hiszen nem mindennapos, hogy estéről délelőttre egy félig totálkáros autót versenyképes formában bárki újjáépítsen.

A csapat 2019-re szerzett német tehetsége, Luca Engstler az Európa-kupa szombati időmérőjének legelején törte össze a M1RA Hyundaiát – a műszaki hiba miatt irányíthatatlanná váló autó a szalagkorlátot elkapva csapódott a gumifalba, a kocsi elejét és jobb oldalát szinte teljesen megsemmisítve.

A M1RA a törött kocsit látva nem tétlenkedett, szinte azonnal munkához láttak, amiben a Hungaroring is segítségükre volt, hiszen a pályán tudtak nekik biztosítani egy, a csapat garázsánál tágasabb műhelyt, ahol szabadon dolgozhattak az autón. A munkát nagyjából este 7-8 között kezdték meg, a kocsi pedig 25 perccel a vasárnapi első futam előtt lett kész 100 százalékra, tehát alsó hangon 15 órát dolgoztak.

A lista, amit cserélni kellett, persze nem volt rövid, új váltót kapott az autó, a teljes futóművet cserélni kellett mindkét oldalon a hajtás elemeivel és a segédkerettel együtt, sorolta az elvégzett feladatokat vasárnap Bári Dávid, a M1RA csapatvezetője. „A szélvédőtől előre az autó teljes elejét, illetve a kocsi teljes jobb oldalát újra kellett építeni” – foglalta össze röviden, mivel telt az éjszakájuk.

Adódik persze a kérdés, hogy munkát, alkatrészt és leginkább befektetett energiát nem kímélve mi értelme van egy egész estés szerelésnek, aminek a végén a pilóta mindkét futamot a 37 fős mezőny legvégéről kezdheti majd?

Egyértelműen a várható eredményt, pontosabban annak reményét emeli ki Bári, aki szerint hiába indult előbb 37., majd 36. helyről Luca Engstler, valós esélye volt arra, hogy pontot szerezzen bármelyik futamon.

Ez be is jött, a második futamon önerőből a 12. Helyen zárt, amivel a pilóták közötti versenyben 7 pontot gyűjtött, a csapatverseny eltérő pontozása miatt viszont mindkét futamon pontokat hozott a M1RA-nak, összesen 10-et, aminek köszönhetően a M1RA második helyen áll a csapatösszetettben az első forduló után.

A pontszerzés mellett egyéb járulékos haszna is volt a rohamtempójú újjáépítésnek, hiszen kipróbálták a lényegében a félig új autót, amivel így csinálni tudtak egy shakedownt a következő versenyhétvége előtt, hogy ha bármi baj van, az még a Hungaroringen kiderülhessen, és ne a Hockenheimringen vegyen el értékes időt a csapattól.

A nagyobb képet vizsgálva egyébként egy magát és a munkáját komolyan vevő versenycsapatnál sosem opció az, hogy egy menthető roncsot hagyjanak, akkor sem, ha ez nulla perc alvást eredményez a másik oldalon.

Az a policy, hogy ilyenkor mindig az az első lépés, hogy elkezdjük szétszedni az autót. Ilyenkor nem szabad gondolkodni, semmit nem szabad túlgondolni, szét kell szedni, és kiderül, hogy mekkora a kár, mit lehet csinálni.

Ezzel párhuzamosan el kell indítani több szálat is, előre meg kell írni több kérvényt, mert nem tudja az ember előre, hogy melyik lesz az, amire szükség is lehet, új váltót kell igényelni, turbót kell cserélni, kasztnit kell cserélni, új autóval indul az ember, de akkor azt honnan szerzi be, hogy szombat estéről vasárnapra meg is jelenjen a versenypályán - na, ezeken nincs idő gondolkodni, cselekedni kell, hogy ha odáig jut a helyzet, már kész papírral a kézben legyünk