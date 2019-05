Michelisz nagyot ment, mindkét szlovák időmérőn második

Hatalmas eső kapta el a Dunaszerdahely melletti Slovakia Ringet a két pénteki időmérő között, ami után a második időmérő még vizes, de már száradó pályán kezdődött. Az első, péntek kora délutáni időmérőn Michelisz Nobert a pole-ról 28 ezreddel lemaradva a második helyre kvalifikálta magát a márkatárs Nicky Catsburg mellé.

A vizes körülmények miatt a mezőny a korábbi időmérőhöz képest bő 10 másodperccel lassabb tempóban kezdett, de mivel folyamatosan és meglehetősen gyorsan javult a pálya állapota, minden azon múlt, hogy ki tud zavartalan kört beszúrni az időmérő első, 20 perces harmadának végén.

8 perccel a leintés előtt már 5 másodpercet javultak a köridők a kezdéshez képest, a mezőnyben viszont nagy volt a szórás, és több esélyes is elvérzett a furcsa körülmények között. Michelisz ha nem is magabiztos idővel, de a nyolcadik helyen simán továbbjutott, a szabadkártyás Luca Engstlerrel együtt öt Hyundaiból három viszont a Q1-ben ragadt, ahogy Tassi Attila, meglepetésre viszont a Lynk & Cót vezető Thed Björk, illetve a volkswagenes Rob Huff is továbbjutott.

A Q2 tíz percébe a továbbjutók felének két, a többi hat pilótának egyetlen mért kör fért bele, így nem nagyon volt volt hely hibának. A nyomásts sorrendben Catsburg (Hyundai), Esteban Guerrieri (Honda), Ma Csing-hua (Alfa Romeo), Daniel Haglöf (Cupra) és Michelisz (szintén Hyundai) bírták a legjobban, így a Q3-ban négy különböző márka pilótái csaphattak össze a pole-ért, a fordított rajtrácsos futam első sorát pedig Rob Huff és Néstor Girolami szerezték meg.

A Q3-ban a továbbjutás sorrendjében választottak a pilóták, hogy ki mikor szeretne pályára futni, és mindenki a száradó pályában bízva a fordított sorrendre ment, és mivel Michelisz az ötödik helyen ment tovább, nem volt beleszólása, neki kellett kezdenie.

Michelisz ezek után rettentő jó idővel kezdett a Q3-ban, a 2:09,746-os körről elsőre érezni lehetett, hogy nehéz lesz befogni. A maradék négy pilótából csak az egész pénteken nagyon gyors, a Hyundaijal az első időmérőt is megnyerő Nicky Catsburg tudta megelőzni, ám a holland a két kvalifikáción összesen 135 ezreddel volt gyorsabb a magyar pilótánál. Michelisz ezzel folytatta remek formáját, és bár a Hungaroringen bravúrral szerzett pole után a Slovakia Ringen nem nyert egy időmérőt, így is elsősoros indulást szerzett két futamra is.

A holland bár nagyon gyors, elsősorban az időmérőn egy körön futott tempó az erőssége. A futamok viszont a rajton múlhatnak Michelisz és Catsburg között, a Hyudaion belül ugyanis aligha engedik majd a versenyzést vasárnap. Érdekesség, hogy a két időmérőn az első négy sorrendje ugyanúgy Catsburg, Michelisz, Ma, Haglöf lett.

A motoros endurance-vb miatt rendhagyó időbeosztású hétvége csak vasárnap folytatódik, mindhárom futamot azon a napon rendezik majd 10.45-ös, 15.15-ös és 16.45-ös rajttal.