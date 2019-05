Falba lökték, elődöntőig jutott a ralikrosszos Szabó

A szombati remek kezdés után nem sikerült túl jól a vasárnapi folytatás a ralikrossz-vb harmadik, spái versenyhétvégéjén. A két szombati kvalifikáció után még az összetett eredménysor ötödik helyén állt Szabó, ám a harmadik selejtezőfutamban szerzett hetedik idő után a negyedik selejtezőben egy versenybaleset miatt nagyon visszaesett.

Szabó a dzsókerkörről visszaérve akadt össze Guerlain Chicherittel, ami után a falban végezte. Így ugyan bejutott a elődöntőbe, de onnan rossz rajthelyének köszönhetően már nem tudott továbbmenni a döntőbe.

„Ezen a pályán nagyon fontos a rajt, azután pedig már nem volt sok esélyem előzni. Nem jött ki a lépés. Pozitív gondolat a hétvége zárásaként, hogy esőben jó volt a tempóm, továbbá ez a verseny is megerősítette, hogy megvan a sebességem az első ötben autózni, mint ahogyan az első kvalifikációs futamon is harmadik időt értem el. Egy kicsi hiányzik még, hogy tényleg ott legyek, de sok versenytapasztalattal gazdagodtam most hétvégén, amit hasznosítani fogok a jövőben” – értékelt a WRX állandó mezőnyének egyetlen magyar pilótája, aki a belga fordulót a 11. helyen zárva jelenleg 8. az összetettben. Az élen 69 ponttal Kevin Hansen áll, Szabónak 35 pontja van.

A WRX szezonja május 25-26-án Silverstone-ban.