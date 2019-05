Michelisz nagy csúszkálások után dobogós Szlovákiában

Pénteken mindkét időmérőn a második helyet szerezte meg Michelisz Norbert a WTCR Slovakia Ringen rendezett hétvégéjének első napján, így vasárnap két futamon is kedvező helyzetből, a márkatárs Nicky Catsburg mellől rajtolhatott.

A vasárnap késő délelőtti első futam eléggé nedves pályán indult az éjszakai hatalmas eső után a Dunaszerdahely melletti versenypályán, ám mivel a versenyigazgatóság a szemerkélő eső ellenére sem nyilvánította vizesnek a pályát, a mezőnynek száraz pályára való sima gumikkal kellett rajtolnia. Ez okozott is némi kavarodás, ugyanis rendesen csúszkáltak a pilóták a rajt után.

A rajtot egyébként a harmadik helyről induló alfás Ma Csing-hua kapta el, aki az ő autójánál 90 kilóval nehezebb két Hyundai közé belőve gyorsan átvette a vezetést. Michelisz egy pillanatra a negyedik helyig is visszaesett, de végül a harmadik helyen ragadt meg a második körre Ma és az audis Frédéric Vervisch mögött egy nagyobb megcsúszás után.

A második körre jött is a biztonsági autó, Néstor Girolami Hondája és Kevin Ceccon Alfa Romeója ugyanis elég veszélyes helyen állt meg a sóderágyban, ráadásul az eső is rákezdett. Ekkorra az élről rajtoló Catsburg a hatodik helyre esett vissza egyébként, de nála is több helyet vesztett többek között a mezőny közepi lökdösődésben kilökött Esteban Guerrieri.

A safety car két kör után távozott, a pálya viszont nem lett szárazabb, úgyhogy marad a csúszkálás és lökdösődés a maradék 8 körre is – a verseny távja a SC érkezése miatt nőtt 9-ről 11 körre. A vizes körülmények között minden azon múlt, ki mennyire tudja uralni az autóját. Az élen Ma, Vervisch, Michelisz és Jean-Karl Vernay megléptek a többiektől, gyorsan kiderült, hogy közöttük dőlhet el az első futamgyőzelem.

Az ötödik körben Vervisch végre el tudott menni az Audival Ma mellett, ezzel Michelisz is támadható ellenfelet kapott maga elé a kínai személyében. Michelisz hosszú körökön át nyomasztotta a korábbi F1-tesztpilótát, megtörni viszont nem tudta, így a harmadik helyen zárt legjobb hyundaiosként. A futamot Vervisch nyerte majdnem 3 másodperces fölénnyel.

Hátul a zavarosban halászva nagyot ment a M1RA-nál is induló Luca Engstler, aki szabadkártyával vett részt a WTCR szlovákiai hétvégéjén, ő a 10. helyen ért be. Tassi Attila közel volt a pontszerzéshez, de végül a 18. helyen intették le.

Folytatás 15.15-től a fordított rajtrácsos, majd 16.45-től a főfutammal, előbbit a 9., utóbbit újra a 2. helyről kezdheti majd Michelisz.