Indy 500: dráma az időmérőn, Alonsónak pótselejtezni kell az indulási jogért

Nagyon kevésen múlt, hogy a Forma-1 kétszeres világbajnoka, Fernando Alonso egyáltalán ne tudja magát kvalifikálni a 103. Indianapolis 500 versenyre. A spanyol pilóta alatt nagyon nehezen lendült formába az újjáépített McLaren-Chevrolet a szombati, közel hétórás időmérőn – teljesen új motort kapott, a McLaren pedig lecserélte a Nagy-Britanniában épített kasztnit a Carlin, John Cummiskey által készített tartalékra a szerdai baleset után.

Az Indy500 időmérőjén minden induló előbb kapott egy lehetőséget arra, hogy a négy mért köréből a lehető leggyorsabb átlagsebességet hozza ki, majd a fennmaradó időben kétféle módon javíthattak – vagy az üres pályán prioritást élvezve úgy mehettek ki, hogy addigi idejüket elvesztették, vagy vártak az üres pályára, hogy csak javítsanak addigi tempójukon, és ne bukják el a korábbi eredményt.

Megszenvedett Alonso

Alonso elsőre lassú defekt miatt a mezőny legrosszabb átlagtempóját autózta, majd amikor az eredményét törölve javítani akart, egy hiba miatt inkább feladta az újabb próbálkozást. Harmadikra kereken 227 mérföld/órás átlagot hozott ki a négy körből, amivel pontosan a 30., még selejtező nélküli indulási jogot jelentő helyre került 90 perccel az időmérő vége előtt, de ezzel továbbra is veszélyben volt.

Egy órával az időmérő vége előtt pedig már újra kieső helyre került, amikor a hét közben nagyot bukó Patricio O'Ward előzte be a spanyolt, aki így lépéskényszerbe került. Alonso egyből reagált is, de még lassabb 10 mérföldet hozott össze, mint harmadikra. A kormányán egy hibajelzés is végig látható volt, az utolsó, negyedik kör végén jelentősen le is lassult, talán kezdett kifogyni az üzemanyagból.

Alonso kevesebb, mint fél órával a vége előtt próbálkozhatott ötödször, egyben utoljára, és 227,224 mérföld/órás átlagot kicsikarva a McLaren-Chevrolet-ből a 29. helyre ugrott fel. Az izgalmaknak ezzel még nem volt vége, Felix Rosenqvist azonnal beelőzte Alonsót, aki így a 30. helyig esett vissza, pont, amikor a pálya is elkezdett hűlni, jobb körülményeket biztosítva az időmérőt záró pilótáknak.

Alonso után az esélyesebbek közül James Hinchcliffe próbálkozott először a top 30-ba kerüléssel, sikertelenül, kettővel utána viszont J. R. Hildebrandt kilökte a 30-ból Alonsót, aki az utolsó pillanatokig izgulhatott, hogy a végén Graham Rahal is előtte maradjon a korábbi, eldobott idején javítva.

Ezzel Alonsónak vasárnap, az úgynevezett Bump Dayen egyetlen lehetősége lesz arra, hogy biztosítsa az indulási jogot, a szombati napot utolsó helyen záró hat pilóta közül kell a legjobb háromban zárnia, különben nem állhat rajthoz a 103. Indianapolis 500-on.

Alonso hányattatott Indy 500-felkészülésen van túl. Az első, keddi edzésen elektronikai hiba miatt csak 50 kört tudott megtenni, amiből csak egy volt a délutáni szakaszban, ráadásul csak a 32. legjobb idővel zárt. Szerdán csúnyán összetörte az autóját, a baleset miatt pedig csütörtökön pályára sem hajthatott, vagyis komoly hátrányba került a többiekhez képest.

Ezek után jött aztán a szombati tortúra, aminek a végén hajszálon múlt, hogy nem tudta egyből kvalifikálni magát a május 26-i versenyre. Az időmérő után annyit mondott szűkszavúan, hogy pont azt a helyet szerezték meg, mint amit a szombati eredmény alapján megérdemeltek, de bízik benne, hogy vasárnap sikerül megszerezni az indulási jogot.

Hinchcliffe nagyot bukott

A héten több komolyabb baleset is volt az Indy 500-ra készülő pilóták között, a szombati időmérőn a 2015-ben is nagyot bukó, majd 2016-ban a 100. Indy 500 pole pozícióját megszerző James Hinchcliffe kapta el a falat a 2-es kanyar végén, majdnem át is pördült, végül a pályán állt meg, rommá tört autóban.

Csapata, az Arrow Schmidt Peterson Motorsports villámgyorsan felkészítette a tartalék autót, hogy részt vehessen az időmérő végén, de végül a top 30-on kívül zárt, így vasárnap selejteznie kell, hogy egyáltalán elindulhasson az utolsó sorból.

A vasárnapi, vagy ha esik, hétfői folytatásra Spencer Pigot, Will Power, Simon Pagenaud, Josef Newgarden, az újonc Colton Herta, Ed Jones, Ed Carpenter, Alexander Rossi és Sébastien Bourdais kerültek be, ők küzdhetnek majd az első három soron belüli végső sorrendért.

Fernando Alonso James Hinchcliffe-fel, Max Chiltonnal, Patricio O'Warddal, Sage Karammel és Kyle Kaiserrel kell megküzdenie a három legjobb helyért.