Botrány Micheliszék bajnokságában, azonnal belenyúltak a büntetőrendszerbe

Kisebb botrányt okozott a WTCR zandvoorti hétvégéjén a legutóbbi teljesítménykiegyenlítő-rendszert (BoP) érintő változtatás, aminek következtében a túraautó-világkupán újonc Lynk & Co négy autója magasan a mezőny fölé került a versenyhétvége szombati időmérőjére.

A kínai gyártású autók a módosítás miatt már a pénteki szabadedzéseken is kezdték megmutatni, mire lehetnek képesek, a második edzésen ugyanis 1:45,161-es idővel Thed Bjrök nyert a márkatárs Yann Ehrlacher, illetve Michelisz Norbert előtt, szombaton viszont totális dominanciával indult a nap, az időmérő első négy helyét a négy Lynk & Co vitte el.

Ráadásul nem is akármekkora fölénnyel, a négy Lynk & Co mögött óriási, fél másodperces szakadék jött úgy, hogy mögöttük 17 autó fért be fél másodperces különbségbe, tehát egyértelműen elmérte a TCR-autós sorozatokat felügyelő WSC a hétközi módosítást, ami 10 kilós nehezítésért cserébe visszaadott 2,5 százalékos motorerőt a Lynk & Cónak.

Az időmérő leintése után szinte minden más csapat megrohamozta a WSC képviselőit, akik újabb, rendkívüli módosítással visszaállították a Slovakia Ringen érvényes BoP-t, vagyis a Lynk & Co elvesztett 2,5 százalék motorerőt, de 10 kilóval könnyebben folytathatják.

Hogy ez milyen hatással lesz a 14.35-kor rajtoló futamra, nehéz megítélni, hiszen az élről induló három Lynk & Co (Yann Ehrlacher büntetés miatt került hátrébb 5 hellyel a 4. pozícióból) összedolgozva feltarthatja a mezőnyt, a motorerő csökkentésével viszont a kigyorsításokon és az egyenesekben is hátrányba kerülnek, és több tizedet is veszthetnek körönként a motorerő csökkentése miatt.

Nagyobb hatása lehet viszont a módosításnak a vasárnapi napra nézve, hiszen ott már várhatóan nem tudja majd az időmérőn kibérelni az első sorokat a Lynk & Co.

A döntést a WSC-t vezető Marcello Lotti azzal indokolta, hogy egy új márka esetében három futam nem mindig elegendő, hogy tökéletesen kiismerjék az autót, ezért rontották el a méréseket a WSC mérnökei a Lynk & Co szlovákiai eredményeit látva.

Eddig egyszer nyúltak bele hétvége közepén a BoP-be, még 2017-ben, a Hyundai bemutatkozó hétvégéjén. 2018-ban, amikor a zandvoorti hétvégére épp a Hyundait lehetetlenítették el a BoP-változtatással, a dél-koreai márka hiába kifogásolta a módosítást, nem végeztek versenyhátvége közbeni korrekciót, ám most az együttes összefogással sikerült a többi csapatnak elérnie, hogy kicsit visszanehezítsék a Lynk & Co dolgát.