Padlót fogott Valentino Rossi

Úgy hét éve leggyengébb versenyhétvégéjét futotta Valentino Rossi Mugellóban, épp egyik hazai pályáján érte el a mélypontot. Mugello pedig az egyik kedvenc futama, korábban zsinórban nyolcszor győzött itt, ami MotoGP-rekord.

Az időmérőn csak a 18. helyre kvalifikált Rossi, aztán az ötödik körben összeakadt a suzukis Joan Mirrel, átszáguldott a kavicságyon, és visszaesett az utolsó, 21. helyre. Ahonnan három körrel később kiesett a versenyből, miután elcsúszott egy jobbkanyarban. Nem sérült meg, ez volt az egyetlen pozitívuma az Olasz GP-ről.

Pedig két futammal ezelőtt még majdnem nyert a 40 éves olasz, Amerikában kevéssel lett második a szintén suzukis Alex Rins mögött.

Nagyon nehéz hétvége volt, az egyik legrosszabb hosszú ideje, egy pillanatra sem tudtuk felvenni a tempót. Még a futamon is, a többiek elleni harcban is szenvedtünk. Nem vagyunk elég gyorsak az egyenesben, de a kigyorsítással is baj van. Az egyik kanyartól a másikig eljutni is szenvedés, nagy a lemaradásunk. Tennünk kell valamit