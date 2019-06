WTCR: az év végén kiszállhat Michelisz márkája, a Hyundai

Kemény állítás jelent meg a Michelisz Norbertet is versenyeztető Hyundaitól a TouringCarTimes (TCT) túraautós szaklapon kedd reggel: a Hyundai Motorsport részlegét vezető Andrea Adamo arról nyilatkozott, hogy akár azt is elképzelhetőnek tartja, hogy a Hyundai az év végén kiszálljon a WTCR-ből, vagyis a túraautó-világkupából, és a legmagasabb túraautós szinten való versenyzés helyett a regionális bajnokságokban induló ügyfeleik kiszolgálására fókuszáljanak.

Adamo fő gondja, hogy nem teljesen világos számára, mi is pontosan a WTCR jövője, vagyis hogy az ügyfélversenyzésen van-e a hangsúly, vagy a gyártói programokat támogatják. Jelenleg ugyanis nem egyértelmű, hogy a WTCR promótere, a Eurosport Events és a TCR technikai szabályrendszer fölött álló WSC közös együttműködése milyen irányba halad, mondja Adamo, aki előbb látni és érteni szeretné a tervet, hogy aztán felelősen dönthessen a Hyundai Motorsport részéről.

Egyelőre figyelem, hogy mi történik, aztán majd eldöntjük, mit csinálunk a jövőben. Sehol nincs előírva, hogy kötelező indulni a WTCR-ben, és az ott elköltött pénzt szívesen felhasználjuk a nemzeti és regionális bajnokságokban induló ügyfeleink támogatására

– mondta.

Adamo kitért a TCR-sorozatak érintő globális teljesítménykiegyenlítő rendszerre, a Balance of Performance-ra (BoP) is, ami maitt nagyon nehéz a helyzetük, mert ha jól teljesítenek, akkor kinyírják az autót a BoP-val – a Hyundai a WTCR-mezőnyben jelenleg egyedüliként 90 mm-es hasmagassággal versenyez, és rajtuk kívül csak a szinte gyári programként működő Lynk & Co autóiban csavarták le 97,5 százalékra a motorteljesítményt –, ha meg nem teljesítenek jól, a vásárlóik elégedetlenkednek, mert az hiszik, a kocsi nem elég jó. Így jelenleg úgy látja, hogy

bármit is csinál, rengeteg pénzt költ el úgy, hogy csak rosszul jöhet ki belől.

Mi is Adamo gondja?

A TCT-nek adott nyilatkozat alapján egyértelmű, hogy a Hyundai Motorsportnak két problémája van.

Az egyik, hogy a 2018-as WTCR-szezon közepe óta jelentősen visszafogja a Hyundai teljesítményét a BoP, bár tény, hogy azért így is elég jól boldogulnak, hiszen tavaly Gabriele Tarquinivel az egyéni, az Yvan Muller Racinggel pedig a csapatversenyt is megnyerték a WTCR-ben, idén pedig a bajnokság felénél Michelisz Norbert a második helyen áll, a BRC Hyundai N Squadra Corse névre keresztelt egyik csapatuk pedig szintén második a csapatversenyben.

Ennek ellenére szeretnének akár a hasmagasságon, akár a motorerőn nyerni valamit a BoP-táblázatban.

A másik probléma a Volvo anyacége, a Geely által épített Lynk & Co 03 TCR, ami az ügyfélversenyzői sorozatnak kihirdetett TCR-kategóriában a többi csapatnál is átlátszóbb módon gyári programként fut. A kínai cég csak ebben a sorozatban versenyez, a WTCR-be nevezett négy Lynk & Cón kívül senkinek nem adtak el autót, és nem is tervezik, ez a modell pedig nem egészen felel meg a TCR alapkoncepciójának, ami az olcsó, mindenki számára elérhető versenyautókat jelentené.

Bojkottal és kilépéssel nem a Hyundai fenyegetőzik először és utoljára a túraautós bajnokságokban, ezek mögött általában nem is a valódi szándék, hanem a változásra való igény rejlik, így – egyelőre legalábbis – nem kell komolyan félni a Hyundai lelépésétől.