Meghalt egy spanyol motorversenyző a 24 órás katalán verseny selejtezőjében

Életét vesztette egy spanyol motorversenyző a 24 órás katalán verseny pénteki selejtezőjében, írja az MTI.

Az 56 éves Aurelio Martínez motorjába egy másik motorkerékpár csapódott bele a Barcelonához közeli montmelói versenypályán. Martínezt az orvosok a helyszínen próbálták újraéleszteni, majd a közeli kórházba szállították, de már nem tudták megmenteni az életét.

