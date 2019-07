Esőkáosz hozta Michelisz csapatának első idei sikerét

Szombaton megúszta a tömegbalesetet a M1RA mindkét pilótája a TCR Európa-kupa ausztriai fordulójában, vasárnap viszont már nem voltak ilyen szerencsések, legalábbis Nagy Dániel nem, aki a mezőny közepéről indulva balesetbe került az első kanyarban, és szinte a rajt után azonnal kiesett, amikor John Filippi kocsija keresztbe állva telibe találta Nagy Hyundaiának hátulját.

Eközben a mezőny elején jól kapta el a rajtot nagy csapattársa, a fordított rajtrács miatt a negyedik helyről induló Luca Engstler, aki azonnal fellépett a második helyre, majd némi levegőhöz is jutott, amikor mögüle áthajtásos büntetésre intették ki Daniel Lloydot biztonsági autó alatti előzés miatt.

A safety car távozása után a WTCR-ből is ismert Tom Coronel meglógott az élen, mögötte viszont elég nagy helyezkedés jött, részben az eleredő eső miatt, ami megnehezítette a kocsik pályán tartását.

Engstler a többiek hibáját kihasználva szépen lépett fel a második helyre, majd vette üldözőbe az élen zavartalanul autózó, így a vizes pályával is könnyebben megbirkózó Coronel Hondáját. Az előny gyorsan elfogyott, amikor a Zengő Motorsport pilótája, Tenke Tamás kicsúszása miatt másodszor is jött a biztonsági autó. Ez önmagában még nem lett volna dráma, az viszont már az lett, hogy a biztonsági autó alatt vezetve Coronel is áthajtásos büntetést kapott, mert a rajt előtt 5 percen belül még szerelték az autóját.

A holland viszont nem töltötte le büntetését, abban bízva, hogy a futam után ki tudják magyarázni a dolgot. Ettől függetlenül Coronel visszaesett, sorban Luca Filippi és Luca Engstler is megelőzték, majd az utolsó métereket két hyundaios Luca nagy csatában ment egymás ellen az első helyét. A M1RA-pilóta Engstler kemény manőverrel használta ki Filippi hibáját az esőben, a visszatámadó olasz pedig megpördült, és nagy sebességgel falba csapódott, de a közvetítésben nem látszott, hogy a két autó összeért volna.

Engstler így a M1RA első győzelmét szerezve 2019-ben.

Coronel a leintés után 30 másodperces büntetést kapott, amiért nem töltötte le áthajtásos büntetését, így még pontot sem szerzett. Luca Engstler mögött a bajnokságot vezető Josh Files, illetve a hétvégére autót váltó, és már Cuprával versenyző Alex Morgan lettek még dobogósok.

Luca Engstler az Ausztriában szerzett 64 pontjával feljött a bajnokság második helyére, 158 pontja van, hátránya 36 pont az élen álló Filesszal szemben. A csapatversenyben a M1RA tartja harmadik helyét.

A TCR Európa-kupa a szezon második németországi hétvégéjével augusztus 3-4-én folytatódik Oscherslebenben.