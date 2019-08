Óriásit hibázott a ferraris Leclerc öccse, magyar pilótát ütött ki

Gyorsan megjárt a hullámvasút csúcsát és mélypontját is a német Forma-4-es bajnokságban versenyző Arthur Leclerc – a Ferrari F1-es pilótájának, Charles Leclerc-nek az öccse –, aki július végén még az első futamgyőzelmét ünnepelte a Hockenheimringen, ahol testvére egyből gratulált neki, amint kiszállt az autóból, most, két héttel később viszont egészen amatőr hibával tette tönkre saját és Tóth László futamát a hollandiai Zandvoortban.

A bajnokság második helyén álló Leclerc második hellyel nyitotta a három futamból álló zandvoorti versenyhétvégét, utána viszont két kieséssel folytatta, a második pedig elég látványosra sikerült.

Leclerc két nagy megpördülést produkált gyors egymásutánban a pálya utolsó harmadában. Épp a 10-es kanyarból, az Audi S-ből jött ki, amikor a kigyorsításon elvesztette az autó hátulját. Itt még megúszta baleset nélkül, és a megfordulást is megúszta volna, csakhogy ekkor is elmérte a gázadást, és 180 fokos fordulat helyett 360 fokos megfordulás lett belőle, amivel pont a mezőny egyetlen magyar pilótája, Tóth László elé fordult be.

Tóth nem tudta kivédeni az ütközést, merőlegesen öklelte fel Leclerc autóját, amitől mindketten kiestek.

Leclerc három versenyhétvégével, összesen 9 futammal a szezon vége előtt második az összetettben, Tóth egyelőre pont nélkül áll.