Halálos bukás a spái Forma-2-futamon

Halálos baleset történ a szombati Forma-2-es futam elején a belgiumi Spában, amikor az Eau Rouge-kanyarból kijövet, a szupergyors Radillon-kanyarban, a pálya egyik leggyorsabb pontján az egyik autó megcsúszott, majd többen összeütköztek.

A GP3-bajnok Anthoine Hubert életét vesztette a bukásban

- közölte szombat este hét óra körül az FIA (Nemzetközi Autós Szövetség). A tehetséges versenyző a pálya kórházában halt meg, fél hét után öt perccel.

Az eset másik fő részese, Juan-Manuel Correa állapota stabil, kórházban ápolják.

Marino Sato, akinek az autója szintén darabokra tört, jól van, visszasétált a boxba.

F2 Spa 2019 - Hubert, Correa, Sato, Alesi baleset

A bukás akkora volt, hogy a tévében meg sem ismételték, a versenyt a második körben félbeszakították, és nem is indították újra.

Hubert 22 éves volt, tavaly megnyerte a GP3-as bajnokságot, a Renault F1-istálló növendékeként indult a Forma-1 alatti első kategóriában.

Az F2 a Forma-1 egyik betétsorozataként van ott Spában, a nagydíjhétvége részeként rendezik meg. Ez a széria a második leggyorsabb az F1 után, itt versenyez a hétszeres F1-világbajnok fia, Mick Schumacher is. Az autók majdnem olyanok, mint a Forma-1-ben, ugyanazokból az anyagokból készülnek és ugyanolyan biztonságosra igyekeznek tervezni azokat, van például fejvédő glória is. Itt minden autó teljesen egyforma, a kasztni és a motor is egységes.

Hubert becsapódása olyan erejű lehetett és olyan szögben, hogy azt nem lehetett túlélni.

Az FIA szombat este közölte, hogy kegyeleti okokból törölte az F2 vasárnapi futamát is.

Spa-Francorchamp a világ egyik leggyorsabb és legveszélyesebb versenypályája, évtizedek óta rendeznek itt futamokat, történelmi helyszín a Forma-1-ben is. Az Eau Rouge talán a leghíresebb kanyar világszerte, a Radillon annak a folytatása, egy emelkedős, beláthatatlan bal-jobb kanyar kivezetése. Padlógázon veszik a pilóták, az F1-ben 300 kilométer/óra fölött, de az F2-ben is hasonló tempó körül haladnak át rajta. A régmúltban több halálos baleset is történt ezen a szakaszon.

Anthoine Hubert 1996. szeptember 22-én született a franciaországi Lyonban, 10 évesen kezdett gokartozni. 2013-ban váltott autókra, a francia F4-ben, majd a Forma-Renault-sorozatban indult. A Forma-3-ban 2016-ban mutatkozott be, és már a második futamát megnyerte. 2017-ben jött a következő nagy lépés, a GP3, második évében, tavaly a széria bajnoka lett két futamgyőzelemmel.

Az idei F2-es bajnokságban két győzelemmel, 77 ponttal az összesítés 8. helyén állt.

2018-ban lett a Reanult Sport-akadémia tagja, idén teljes támogatást kapott a Forma-1-ben gyári csapatot indító vállalattól, az istálló egyik növendéke volt, az F1 felé tartott.

Lewis Hamilton hosszabb és igen megható üzenetben búcsúzott tőle egyik közösségi oldalán.

Lewis Hamilton üzenete

Ha bárki is azt hiszi, miközben nézi és elvezi ezt a sportot, hogy amit csinálunk, biztonságos, óriásit téved. Az összes pilóta az életét teszi kockára, amikor a pályára megy, és az embereknek komolyan értékelniük kell ezt, mert nem értékelik eléggé. Sem a rajongók, sem azok, akik ebben a sportágban dolgoznak. Nekem Anthoine egy hős, amiért vállalta a kockázatot, hogy elérje az álmait. Rettentően szomorú vagyok, hogy ez történt. Emeljük őt fel és emlékezzünk rá. Nyugodj békében, tesó.

(Borítókép: Anthoine Hubert autójának roncsa 2019. augusztus 31-én. Fotó: Remko De Waal / AFP)