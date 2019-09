Micheliszéknek áll a zászló Kínában

Fájdalmasan hosszú nyári szünet után tér vissza a túraautó-világkupa, aminek mezőnye Kínában, azon belül is Ningpóban versenyzik a hétvégén. A programra kiosztott büntetősúly-táblázat alapján a Hyundai, vagyis Michelisz Norbert márkája erős hétvégére készülhet, és a pontverseny állása alapján a dél-koreai márka érdeke az lehet, hogy a WTCR-összetett 2. helyén álló magyar pilótát segítsék.

Az előző három versenyhétvége időeredményei alapján számított kompenzációs súlyrendszerben a Honda és a Volkswagen kapta a maximális, 60 kilós ballasztsúlyt, aminek köszönhetően a Honda és a Lynk & Co lesz a két legnehezebb márka 1345 kilóval. Mögöttük 10 kilóval könnyebben jön majd a Hyundai, majd egy nagyobb, 50 kilós eséssel a Volkswagen, és újabb 20 kiló szakadékkal az Audi, míg az élmezőnyhöz képest 100 kilóval könnyebben versenyez majd a mezőny négy Cuprája, és 120-szal könnyebben a két Alfa Romeo.

Pénteken, nem sokkal a hétvége első szabadedzése előtt egyébként apró, de fontos változtatást is közöltek a TCR-sorozatokat felügyelő WSC szakemberei: ugyan nem változtattak a Volkswagen-csoport autóinak és Lynk & Co motorerején, de annak mérésén igen, amivel 15-20 lóerővel többhöz juthatnak – ezzel akár olyan helyzet is előállhat, mint amiből botrány lett Zandvoortban.

Egy évvel korábban a Hyundai a mezőny legnehezebb autójaként versenyzett Ningpóban, de így is behúzták mindhárom versenyt Thed Björk és Yvan Muller révén. Bár most két márkához képest lesz 10 kiló előnye a Hyundainak, a Volkswagen és az Audi is jóval könnyebb lesz Micheliszéknél, tehát rájuk lesz érdemes figyelni. Az viszont jó hír, az összetettet vezető Esteban Guerrieri Hondája nehezebb lesz a Hyundainál. Guerrieri jelenleg 231 ponttal áll, Michelisz 207-tel követi a második helyen.

A WTCR ningpói hétvégéjének programja

szeptember 13., péntek

11.00–11.45 Első szabadedzés

szeptember 14., szombat

03.00–03.30 Második szabadedzés

05.00–05.30 Első időmérő

09.40–10.15 Első futam (13 kör)

szeptember 15., vasárnap