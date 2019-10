Óriásit bukott, kórházba vitték a MotoGP-bajnok Márquezt

26 évesen a hatodik világbajnoki címét szerezheti a MotoGP-versenyző Marc Márquez, aki akár már most hétvégén, a Thai Nagydíjon is bajnok lehet, amennyiben nyer (a többi permutációhoz a MotoGP honlapja ad eligazítást). A most hétvégi bajnoki reményei viszont majdnem gyorsan elillantak, amikor a pénteki első szabadedzés végén hatalmasat bukott.

Márquez épp egy felvezető körön volt az edzés utolsó 10 percén belül, amikor a burirami pálya közepén, a 7-es kanyarban kitört a motor hátulja ledobva a nagyot repülő, majd hosszú métereket csúszó Márquezt. A borulás erejét jól mutatja, hogy a motor hátulja le is szakadt.

A spanyol motorost egyből a pályakórházba vitték kivizsgálásra, ahonnan egy helyi kórházba szállították tovább, hogy a lábát és hátát jobban megvizsgálhassák. Később a Honda csapatfőnöke, Alberto Puig közölte, hogy Márqueznek óriási szerencséje volt, és megúszta sérülés nélkül, így az eredeti tervek szerint folytathatja a hétvégi programot, és mind az időmérőn, mind a futamon ott lesz majd.

Amennyiben vasárnap győzni tud Márquez, hatodik MotoGP-címét, egyben nyolcadik bajnoki címét nyeri.