Váratlanul bejelentette, nem folytatja tovább motoros pályafutását a 68-szoros futamgyőztes spanyol. Két kategóriát is uralt, és eddig ő az egyetlen, aki megverte Marc Marquezt. Sérülései viszont őt győzték le.

A címvédő így is növelte előnyét összetettben.

Csütörtök délután, a szezonzáró valenciai futam előtt rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be visszavonulását az ötszörös gyorsasági motoros világbajnok, Jorge Lorenzo.

A 32 éves klasszis sorozatos sérülései miatt fejezi be, amelyek miatt idén mélyen tudása alatt teljesített. Lorenzo múlt év végén szerződött a Ducatitól a még erősebb Hondához, de a teszteken bukott, így karsérüléssel kezdte a szezont. Az idény közepén Assenben újra nagyot esett, emiatt négy nagydíjat is ki kellett hagynia. Visszatérése óta pocsék formában ment, az utóbbi hét futamon a 14. hely a legjobb eredménye, négyszer még a pontszerzők közé, az első tizenötbe sem sikerült bekerülnie. Ugyanazon a motoron, amellyel csapattársa, Marc Marquez 11 GP-győzelemmel világbajnok lett.

Lorenzo a harmadik legsikeresebb motoros volt a mezőnyben idén Valentino Rossi és Marquez után, a három vb-kategóriában - 125 és 250 köbcenti, MotoGP -

68 győzelmet szerzett,

152-szer állt dobogón,

összesen ötször lett világbajnok.

Kétszer 250-ben, 2006-ban és 2007-ben, háromszor a MGP-ben, 2010-ben, 2012-ben és 2015-ben. 69 pole pozíciója a második legtöbb, amelyet valaha pilóta elért, csak Marquez előzi meg.

Kivételes karrierje 2002-ben, egy 125-ös Derbin indult, de három év alatt csak négyszer nyert, a legkisebb motor nem igazán feküdt neki. 250-ben egy év hondás szenvedés után az Apriliával talált magára, két szezon alatt 17-szer nyert, és megvédte vb-címét. Természetes volt az ugrás a csúcsra, a MotoGP-be, ahol a Yamahánál Valentino Rossi csapattársa lett.

Az elején rengeteget bukott - nem is kicsiket -, 2008-at egyetlen győzelemmel zárta, de fokozatosan fejlődött, egy év múlva már négy sikerig jutott, Rossi egyetlen kihívója lett a vb-címért. 2010-ben minden összejött neki, az olasszal egy ideig fej-fej mellett haladtak, majd annak júniusi lábtörése után szabad útja nyílt a világbajnokság felé - be is húzta, 18 rajtból 9-szer lett első.

2011-ben a Hondára váltó Casey Stoner elvette tőle a világbajnokságot, az ausztrált csak a távolból tudta követni a második helyen. Visszavágott viszont az ausztrálnak, egy év múlva újra őt ünnepelték, kilencszer állt a dobogó tetején.

2013-ban megérkezett a MotoGP-be Marc Marquez, és azonnal világbajnok lett, de Lorenzónak számára is volt válasza, igaz nem rögtön, hanem két évvel később. A 2015-ös minden idők egyik legélesebb és legellentmondásosabb MotoGP-szezonja volt, melyben ádáz csatát vívott Rossival és Marquezzel. A botrányos hajrá végére, melyben Rossi és Marquez egymást ütötte el a sikertől, Lorenzo került az első helyre, öt ponttal yamahás csapattársát megelőzve harmadszor is MGP-bajnoknak mondhatta magát.

Ő az egyetlen, aki legyőzte az utóbbi 20 év - őt nem számítva - három legnagyobb bajnokát, Rossit, Stonert és Marquezt. És egyelőre szintén az egyetlen, aki Marquezt meg tudta verni

- spanyol társa hét szezonjából eddig hatszor a vb élén zárt.

Fotó: Javier Soriano / AFP Jorge Lorenzo miután megnyerte a 2015-ös szezont

A közepesebb 2016-os évad végén Ducatira váltott, ahol először pocsékul ment, több mint egy évig futamot sem nyert. Tavaly aztán három első helyet is összehozott, de a pontversenyben így is csak 9. lett, ezért újra váltott. A legerősebb csapat, a Repsol Honda hívta Marquez mellé.

Inne kezdve ami csak félrecsúszhatott, félrecsúszott a karrierjében. Marquez alapból gyorsabb volt, a sérülések miatt Lorenzo egy pillanatra sem volt képes felvenni vele a versenyt.

Háta mostanáig sem jött teljesen rendbe, így, bár még egy évig szerződés köti a Hondához, inkább befejezte. Pedig ha valaki, ő kemény motoros volt: a hollandiai Assenben pár éve

csütörtökön bukott, pénteken Barcelonában megműtötték, szombaton Assenben indult a versenyen.

Minden idők egyik leggyorsabb, és talán legkeményebb motorversenyzője túl fiatalon kényszerült abbahagyni.