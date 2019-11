Michelisz 2. Makaóban, 18 ponttal vezeti a WTCR-t

Előre lehetett tudni, hogy kritikus lesz a rajt a WTCR makaói hétvégéjének első versenyén, hiszen Michelisz Norbert az egyik bajnoki riválisa, Yvan Muller mellől, ráadásul két Lynk & Co autó közül indult, velük kellett megbirkóznia a minél jobb, de minél biztonságosabb indulásért, hogy a lehető legjobban kihasználja, hogy a bajnokságot a futam előttig vezető Esteban Guerrieri a mezőny legvégéről kezd motorcsere miatt.

A legelső feladatot hibátlanul oldotta meg Michelisz, a rajtnál azonnal lezárta a harmadik helyen induló Andy Priaulx útját, és megőrizte második helyét Muller mögött, arra készülve, hogy a futam utolsó harmadában próbálja meg nyomás alá helyezni és hibára kényszeríteni a négyszeres világbajnok franciát. Azzal egyébként, hogy ennyire elöl voltak Micheliszék, jó eséllyel megúszták a baleseteket – és ez így is lett, a második kör elején hárman is fennakadtak a 3-as kanyar külső ívén a falon, de ez nem érintette az élmenőket.

A hosszabb, monoton vonatozás után a futam második felében elindult a taktikázás. A negyedik kör elején a Lynk & Cóknál hívták hátrébb Yann Ehrlacher-t három hellyel, hogy a címvédő Gabriele Tarquinivel szemben védje Thed Böjrk pozícióját, míg Michelisz az ötödik kör elején elkezdte a pálya eleji hosszú egyenes végén, a Lisboa kanyar előtt szélárnyékból támadni Mullert.

Pár sikertelen támadás után icipicit visszavett Michelisz, megelégedve a második hely jelentette 20 ponttal, amit megszerezve 20 ponttal át is vette a vezetést a WTCR-ben a vasárnapi futamok előtt.

Azokon viszont kétszer is a 12. helyről indul majd, miközben legfőbb riválisai a top 10-ben kezdenek, így nehéz folytatás vár a bajnoki előzés után Micheliszre. A futamot Yvan Muller nyerte Michelisz és Kevin Ceccon előtt.

A futam végén egyébként a Lynk & Co még egy helycserével élt, a bajnokságban esélytelen Andy Priaulx-t is Thed Björk mögé parancsolták, így a svéd végül az ötödik helyen futott be. A bajnoki címre még esélyes pilóták közül Yvan Muller nyert, Michelisz Norbert a második lett, Thed Björk az ötödik helyen ért be, Esteban Guerreieri nem szerzett pontot – ahogy a Michelisz mellett a mezőny másik magyar pilótája, a 18. helyen leintett Tassi Attila sem.

Az első makaói futam után

Michelisz Norbert 306 ponttal vezeti a bajnokságot,

306 ponttal vezeti a bajnokságot, mögötte 288 ponttal (-18) jön Esteban Guerrieri ,

, majd a 270 pontos (-36) Yvan Muller ,

, és a 259 pontos Thed Björk (-47) jön.

Az eredetileg 32 fős induló mezőny 26-ra redukálódott egyébként a rajtra, Gordon Shedden Audija olyan súlyosan megsérült abban a balesetben, ami tönkretette Michelisz második időmérőjét, hogy nem tudják helyrehozni az autót a hétvégén, így a Leopard mindhárom versenyről visszahívta a skót pilótát. Hasonló szituációba került a szabadkártyás Jim Ka To, másik négy szabadkártyás pilóta pedig olyan lassú kvalifikációs időt teljesített, hogy nem engedték őket rajthoz állni. A 26 versenyzőből végül 24 fejezte be a futamot.

Folytatás vasárnap hajnalban, a fordított rajtrácsos futam 1.20-kor, a főfutam 4.00-kor rajtol majd.