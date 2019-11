WTCR: példátlan áldozatot hozott a Hyundai Micheliszért, 9 pont az előnye

Óriási taktikai csatába váltott a WTCR makaói hétvégéjének két vasárnapi futama, minden, még esélyben levő csapat azon ügyködött, hogy a bajnoki címre pályázó pilótáját a legjobb helyzetbe hozza. Yvan Muller két futamgyőzelemmel zárta a hétvégét, ezzel nagyon közel került a szezonzáró előtt Michelisz Norberthez, ám a Hyundai magyar pilótája a csapat áldozatainak is köszönhetően még mindig vezet 9 ponttal a vége előtt.

Négy pilótának maradt esélye a WTCR második szezonjában a bajnoki cím megszerzésére a makaói hétvége után, a malajziai szezonzáró előtt: már csak Michelisz Norbert, Esteban Guerrieri, Yvan Muller és Thed Björk bír matematikai eséllyel a túraautó-világkupa megnyerésére. Muller nagyot hajrázott a hétvégén, két futamgyőzelmet is szerzett, amivel felzárkózott a Michelisz, Guerrieri pároshoz, de a magyar pilóta megy majd előnnyel Szepangba, a Hyundai nagy áldozatainak is köszönhetően. Nézzük is, mi történt a vasárnapi két futamon, illetve a hétvégén a négy esélyessel.

Michelisz Norbert, 316 pont: A szombati dobogó után nehéz helyzetből, kétszer is a 12. helyről indult, ebből egy 10. és egy 12. helyezést hozott ki. Előbbihez kettős csapatáldozat kellett, ugyanis az első, fordított rajtrácsos futamon előbb Gabriele Tarquinit rendelték hátrébb 5 pozícióval, hogy plusz egy pontot adjon Michelisznek a helycserével, majd az ötödik helyen küzdő Nicky Catsburgot küldték vissza a 12. helyre, ami még egy pontot ért a végelszámolásnál magyar csapattársának.

A Hyundai korábban megmondta, hogy mindent megtesz Michelisz bajnoki címéért, ám arra, hogy két versenyzőt is 5-7 hellyel hátrébb rendelnek majd két pontért, nem sokan gondoltak.

Esteban Guerrieri, 307: Nem ez volt az argentin pilóta legjobb hétvégéje, csak vasárnap szerzett pontot, egy negyedik és egy tizedik helyet ért el, amikkel elvesztette a Makaó előtti első helyét a bajnokságban, és 6 pontos előnyből 9 pontos hátrányba került Michelisz mögé.

Yvan Muller, 305: A négyszeres világbajnok őrülten nagyot ment, szombaton és vasárnap is nyert egy futamot, egy időmérőn pontszerző volt, és az utolsó futamot is a top 10-en belül zárta, így 65 ponttal távozott Makaóról, amivel szorosan felzárkózott Michelisz és Guerrieri mögé.

Thed Björk, 288: A 2017-es világbajnoknak matematikai esélye még van a bajnoki címre, de már Makaóban is Yvan Muller segítésére kérték, és valószínűleg Malajziában is lesz majd a szerepe. Pedig nem ment rosszul, egy második, egy ötödik és egy hatodik helyet szerzett.

A két vasárnapi futamon Muller, Björk, Kevin Ceccon, illetve Andy Priaulx, Rob Huff, Jean-Karl Vernay dobogó jött össze, vagyis Rob Huffnak idén sem sikerült a pole-ból indulva megszereznie a 10. makaói futamgyőzelmét. Tassi Attila mindkét vasárnapi futamon közel volt a pontszerzéshez, az elsőn egy koccanás miatt esett vissza, a másodikon pedig egy hellyel maradt le a pontszerzésről.

Folytatás december 13-15. között Malajziában, ahol óriási csata várható majd a bajnoki címért, hiszen az első három helyen álló pilótát csak 11 pont választja el.

