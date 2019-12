Michelisz vérfagyasztó csata és őrült taktika árán lehet bajnok

Ádáz küzdelem vár a túraautó-világkupa esélyeseire a malajziai szezonzárón Szepangban. Michelisz Norbert vezeti a bajnokságot, de az első három pilótát csak 11 pont választja el, miközben a hétvégén akár 85 pontot is gyűjthet a legjobb. Michelisznek a két kihívóval, Yvan Mullerrel és Esteban Guerrierivel is komoly múltja van, de nem biztos, hogy közvetlenül egymás ellen dől majd el a bajnoki cím sorsa.

1906-ban Szisz Ferenc nyerte a legelső Grand Prix-t, de volt már F1-pilótánk és motoros világbajnokunk is. Épp itt az ideje, hogy a magyar autóversenyzésnek is legyen nemzetközi bajnoka, Michelisz Norbert ezt elérheti a hétvégén.

Négy pilótának van még matematikai esélye arra a túraautó-világkupa malajziai szezonzárója előtt, hogy bajnok legyen, de a svéd Cyan Racing Makaón alkalmazott csapatsorrendje alapján egyértelmű, hogy a Michelisz Norbert, Esteban Guerrieri, Yvan Muller, Thed Björk négyesből leginkább csak az első hármas az esélyes. A Michelisz mögött 28 ponttal álló Björk csak akkor kerülhet képbe, ha a csapattárs Mullerrel valami nagyobb baj történik Szepangban.

A történelmi siker súlyát korábbi cikkünkben taglaltuk, Michelisz Norbert személyes felvezetését és a sorsdöntő hétvége előtti gondolatait itt olvashatja, most pedig nézzük, Michelisz mellett kik lehetnek a sorsdöntő malajziai hétvége főszereplői!

Ha Muller ott van, abból nem sül ki jó

Michelisz Norbert és a négyszeres túraautó-világbajnok Yvan Muller kapcsolata egyáltalán nem mondható felhőtlennek, igaz, az elmúlt időszakban – legalábbis a 2019-ben látottak alapján – már sikerült békét kötniük.

A múltjuk viszont eléggé színes, még úgy is, hogy idén elég jól elkerülték egymást a pályán. A páros leghírhedtebb esete tavaly májusban történt, a WTCR zandvoorti hétvégéjén. Akkor olyan szerencsétlenül ütköztek, hogy Michelisz Norbert autója majdnem a korláton kívülre repítette az akkor még márkatárs Mullert.

Michelisz és Muller zandvoorti balesete

Röviddel előtte, a 2018-as marokkói szezonnyitón is összetalálkoztak, ott a négy Hyundai foglalta el az első négy rajthelyet. A második és negyedik helyről induló két Yvan Muller Racing-pilóta egyből bevágott balra, a koszos ívre a másik két Hyundai felé, amiből a 3. helyről kezdő Michelisz jött ki a legrosszabbul. Muller elzárta előtte az utat, a falhoz is szorította, és többször is összekoccantak, ami után Michelisz csak az 5. helyen fordult el a célegyenes végén.

Volt azért szép csata is köztük. 2012-ben Monzában Michelisz még BMW-vel, illetve a BMW-s márkatárs Tom Coronellel együtt küzdött körökön át Mullerrel, ám végül alulmaradt a csatában, nem bírta a futam végéig feltartóztatni a mögötte egyre nagyobb nyomást jelentő Chevrolet-sort.

Hiba lenne viszont Muller esetében csak a Michelisszel való párharcaira fókuszálni, hiszen a legsikeresebb túraautós pilótáról beszélünk a francia esetében, és nem csak a mostani WTCR-mezőnyt figyelembe véve. Muller 2008-ban még SEAT-tal, 2010-11-ben és 2013-ban pedig már Chevrolet-val volt világbajnok a WTCC-ben. A négy bajnoki címmel ő a túraautózás kiemelkedő alakja, de az is kiemeli társai közül, hogy 2007 óta minden idényben dobogós volt a WTCC-ben, vagy a WTCR-ben. Egyedül 2017-ben nem, de akkor beugróként csak két futamon indult a szezonban. Tavaly három ponton múlt az újabb bajnoki címe, Gabriele Tarquini előzte minimális különbséggel a makói szezonzárón.

Guerrieri, a robot

A 34 éves argentin pilóta viszonylag későn jutott el a túraautózás csúcsára, sokáig formaautós versenyzőként próbált meg érvényesülni, majd ahogy fogytak az opciók, úgy váltott át Argentínában túraautózásra. 2016-ban a számára hazai argentin futamon mutatkozhatott be a túraautó-bajnokságban, 2017-ben pedig már a teljes szezonra szerződést kapott a sorozatból kifutó Chevrolet-kat versenyeztető Campos Racingtől.

A 2017-es szezon második felében Michelisz csapattársa lett a Hondánál, ahol a súlyos, életveszélyes tesztbalesetet szenvedő Tiago Monteiro helyettese lett. A Hondánál annyira elégedettek voltak vele, hogy azóta is megtartották, és 2018-ban egy WTCR-bronzéremmel hálálta meg a bizalmat.

Guerreri esetében a hatékonyság, ami kiemelkedő: amióta 2017-ben állandó pilótaként bekerült a túraautós mezőnybe, 77 futamból 57-et pontszerző helyen fejezett be, ami 74%-os hatékonyság. A három legutóbbi szezont teljesítő pilóták közül csak Thed Björk előzi 75,3%-as mutatóval, nem véletlen tehát, hogy Guerrierivel megint csak számolni kell.

Az argentin nagyon ritkán ront, akár védekezik, akár támad egy csatában. Képes körökön át higgadt, precíz maradni, ami a bajnoki hajrában fontos fegyvertény lehet neki.

Tizenkét tényező alakíthatja a bajnoki csatát

Könnyen lehet viszont, hogy a három esélyes vezetői kvalitásai nem az egymás elleni csatákban döntenek majd. A három makaói futamon végérvényesen látszott, hogy a csapatok, pontosabban az általuk használt autók gyártói, a Hyundai, a Honda és a Lynk & Co egy lapra tettek fel mindent.

Korábban előfordult ugyan, hogy egy-egy kisebb helycserével segítették a csapatok a jobban álló pilótájukat, Makaón viszont akár 5-6 hellyel és hátrébb rendeltek egy pilótát, hogy így juttassák plusz egy ponthoz a bajnokesélyes indulót. A Hyundai Micheliszért ezt kétszer is meglépte például.

Éppen ezért fontos lesz, hogy a Michelisz, Guerrieri, Muller hármas mellett a 3-3 márkatárs hogyan teljesít majd Szepangban, hiszen mind a hátrébb sorolással, mind a másik márka esélyesének feltartásával komoly segítséget adhatnak saját márka- és csapattársuknak.

Segítség szintjén a többiek átlagos zárópozícióit (a kiesések kivételével) figyelembe véve Guerreri áll a legrosszabban. Neki a másik hondás csapatnál versenyző Tassi Attila és Tiago Monteiro sem tud sok pluszt adni, mert rendre az argentintól több pozícióval elmaradva mennek a mezőnyben, de a közvetlen csapattárs Néstor Girolami is alaposan elmarad tőle. Ő átlagosan a 11. helyen ér be, ami kevés lehet, így Guerrierinek jó eséllyel önerőből kell majd megoldania.

A Lynk & Cónál a szezon végére ugyan javult Andy Priaulx teljesítménye, de még mindig ő a négyes leggyengébb tagja. A még bajnokesélyes Thed Björk és Muller unokaöccse, Yann Ehrlacher is top 10-es átlagot tud felmutatni, ami jól jöhet a franciának a végén, hiszen feltartásban és elengedésben is számíthat majd a többiekre.

Michelisz mellett mindhárom másik Hyundai-pilóta a top 10-ben, vagy ahhoz közel van az átlagát nézve, Makaón kétszer is elengedéssel javítottak Michelisz helyezésén, miután a magyar versenyző rajta kívülálló ok – egy előtte keresztbeálló autó – miatt elrontotta az utolsó két futam rajtsorrendjét meghatározó időmérőt. Ideális esetben inkább hátvédként számítana a többiekre, amiben az a jó hír, hogy Michelisz mellett Gabriele Tarquini és Nicky Catsburg is nagyon erős egy körön, tehát ha még meg is verik az időmérőn, a futamon egyből át tudják adni Michelisznek a helyüket. A hármas egyébként az eseményt felvezető sajtóközleményben is azt hangsúlyozta, hogy Michelisz segítése a fő cél, bármit megtesznek a magyar pilóta bajnoki címéért.

Vagyis Szepangban nem csak Michelisz, Guerrieri és Muller, hanem a másik három-három csapattárs helyezése is kulcsfontosságú lehet, ezzel a végletekig megkavarva a márkák taktikáját a három vasárnapi futamon.

Mi kell Michelisznek a bajnoki címhez?

Ha magyar versenyző megnyerné mindhárom futamot vasárnap, akkor semmi más miatt nem kellene aggódnia, de erre még senki nem volt képes a WTCR-ben, amióta három futamból áll egy versenyhétvége. Vagyis ez hatalmas bravúr lenne nagy nyomás alatt. A matek azt mondja, hogy hatvanhat megszerzett ponttal már biztosan bajnok lesz a magyar pilóta, ehhez messze idei legjobb hétvégéjére lenne szükség, eddig maximum ötvennégy pontot tudott gyűjteni.

A hatvanhat pont persze csak akkor kell, ha a riválisok a számukra elérhető maximális pontszámot szerzik meg, de az, hogy két bajnokesélyes is hatvan pont fölött zárjon egy hétvégét, kevésbé valószínű, így kevesebb pont is elég lehet majd a bajnoki címhez.

Ugyanakkor pont az eredménymaximalizálás miatt felértékelődik majd a két, péntekre előrehozott időmérő. Ebben Michelisz és Muller állnak a legjobban, ők átlagosan 3,67 pontot gyűjtöttek hétvégenként az időmérőkön, Esteban Guerrieri hármat, Thed Björk pedig csak 1,78-as átlagos, mutatott rá a WTCR honlapja által megszólaltatott szakértő, a szerb matematikus és statisztikus, Dragoslav Jankovic.

Pontegyenlőség esetén a végén akár a szezonban szerzett futamgyőzelmek száma is dönthet. Ebben is Michelisz és Muller állnak a legjobban 4-4 sikerrel, mögöttük Guerrieri és Björk 3-3 győzelemmel áll.

A WTCR malajziai hétvégéjének programja

december 13., péntek

03.00-03.45 Első szabadedzés

05.45-06.15 Második szabadedzés

08.15-08.45 Első időmérő

12.30-13.45 Második időmérő

december 15., vasárnap

08.15-08.45 Első futam, 9 kör

11.15-11.45 Második futam, 9 kör

13.10-13.50 Harmadik futam, 11 kör

*Magyar idő szerint

*Szombaton a motoros endurance-vb futamát rendezik, ezért nem ülnek autóba a WTCR-pilóták.

Borítókép: A WTCR 2019-es bajnoki címére esélyes négy pilóta, (b-j) Michelisz Norbert, Esteban Guerrieri, Yvan Muller és Thed Björk. Fotó: Florent Gooden / FIA WTCR / DPPI Media