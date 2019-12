Michelisz úgy is bajnok lehet, hogy az utolsó futamra ki sem kell gurulnia

A számolgatás olimpiai sportággá lépett elő a magyar sportéletben, de amíg fociban, és mostanában kézilabdában is inkább azt kell számolgatni, mi mentheti meg egyik vagy másik csapatunkat, addig Michelisz Norbert esetében most pont, hogy a lehető legjobb eshetőség miatt lehet számolgatni:

hogyan lehet a túraautó-világkupa (WTCR) bajnoka vasárnap?

A képlet valójában egyszerű és bonyolult is, egyszerre. A pénteken kettőből két időmérőt nyerő Michelisz 15 pontos előnyt őriz a második helyezett Esteban Guerrieri előtt, miközben a maximálisan megszerezhető pontok száma 75, hiszen minden futamgyőzelemért 25 pont jár, vasárnap pedig három futam is vár még a mezőnyre.

Valójában persze a 75 pont elméleti, mindhárom futamot egy hétvégén belül soha senki nem nyert még meg a WTCR-ben. A legközelebb ehhez idén ősszel Yvan Muller járt két futamgyőzelemmel és egy harmadik hellyel. Ez 66 pontot ért a franciának, és ez már Michelisznek is elegendő lenne a bajnoki címhez, hiszen nem tud 66 pontnál 16-tal többet szerezni Guerrieri, hogy megelőzze.

Az abszolút pont

A szezonzáró előtti felvezetésben a WTCR-nél kiszámolták, hogy 66 pont garantáltan a végső győzelmet jelentené Michelisznek. Pénteken ugyan a két időmérő megnyerésével 10 pontot szerzett, de valójában csak 6-tal növelte az előnyét a második helyezett Esteban Guerrieri előtt, tehát még mindig szüksége van 60 ponthoz a garantált bajnoki címhez. Bár ennyi csak akkor kell neki, ha Esteban Guerrieri mindhárom futamot megnyeri, amire kicsi esély van. A 60 pont önmagában nem egyszerű, ez három második helyet jelentene, ami egyáltalán nem gyerekjáték - persze nagyjából annyi az esélye, mint hogy Guerrieri három futamot nyer vasárnap.

A Hyundai-taktika mindent eldönthet

Arra van matematikai esély, hogy Guerrieri minden futamot megnyerjen, de mint említettük, erre még nem volt példa a WTCR-ben, a legközelebb Yvan Muller járt ehhez idén ősszel, amikor 66 pontot szerzett.

Guerrieritől még ez is nagy dobás lenne: a harmadik futamot ugyan a második helyről kezdi, az első két vasárnap versenyen viszont egyaránt a kilencedik helyről indul majd, ami alapján egyáltalán nem várható két győzelem tőle. Sőt.

Az első futamon, amin Michelisz az élről kezd, Guerrieri csak kilencedik helyről rajtol, miközben Michelisz két csapattársa is előtte van. Tegyük fel, hogy Guerrieri a rajt után előzni tud egyet, utána viszont alaposan fennakadhat Gabriele Tarquinin és Augusto Farfuson, akiknek az lesz a fő feladatuk, hogy minél hátrébb tartsák az argentin Hondáját. Egy előzéssel és hatékony védekezéssel ez egy a nyolcadik hely lehet ezen a futamon Guerrieri számára, amiért 8 pont jár. Michelisz még egy visszafogott dobogós, mondjuk harmadik hellyel is 8 ponttal növelné az előnyét.

A második, fordított rajtrácsos futamon szintén a kilencedik helyről indul majd, miközben Michelisz három csapattársa lesz előrébb nála. Két forgatókönyv fordulhat elő:

a három hyundaios társ vagy feltartja Guerrierit, hogy ne tudjon túl sok pontot szerezni,

vagy a makaói versenyekhez hasonlóan mindannyian hátracsúsznak azért, hogy elengedjék Micheliszt.

Ezzel ugyan rajta kívül Guerrieri is helyekhez juthat, de Michelisz szorosan követheti az argentint, aki a futamgyőzelem esetétől eltekintve maximum három-négy pontot hozhatna Micheliszen. A magyar versenyzőnek így a fentebbi, pesszimistább számítással is maradna 19 pont előnye az utolsó futamra.

Ez azt jelentené, hogy a harmadik futamon az élről indulva egy 10. hely is elég lenne a bajnoki címhez

- ebben az esetben pontazonosság állna fel Michelisz és Guerrieri között, és az azonos futamgyőzelmek miatt több pole-lal Micheliszé lenne a bajnoki cím.

A Hyundai egyértelműen Michelisz bajnoki címére játszik majd, vagyis nem légből kapott, hogy Michelisz elengedésére és Guerrieri feltartására építenek majd. A fenti három futam esetén persze valószínűbb, hogy Michelisz előrébb végez majd (az elsőn és a harmadikon szinte biztosan), tehát a vége kevésbé izgalmas lehet, mint ahogy felvázoltuk.

A korai ünneplés

Az optimális eset az, hogy Michelisz Norbert már két futam után eldönti a bajnoki cím sorsát, vagyis 25 pontos, vagy annál nagyobb előnnyel fejezi be a második futamot.

Hogy ehhez mi kell? Most 15 pont az előnye, amit az első futam végére jelentősen megnövelhet. Ha nyer, akkor Guerrieri a fentebb már említett, Hyundai-feltartás miatt csak nyolcadik lesz, egyből 32 pontra ugrik Michelisz előnye.

Vagyis a második, fordított rajtrácsos futamon akár 6 pontot is elvesztegethet Guerrierivel szemben, még úgy is 26 pontos előnye maradna. Így nem alakulhatna ki az utolsó futam után pontazonosság, ami után a megszerzett első, esetleg a második, harmadik stb. helyeket kellene számolgatni.

Az első futamon szerzett futamgyőzelem, Guerrieri hatékony feltartása, majd Guerrieri követése akár már lényegtelenné is teheti a harmadik futamot.

A csapatbajnoki cím is ott lebeg a Hyundai szemei előtt

Michelisz nagyban hozzájárulhat ahhoz is, hogy csapata, a BRC Hyundai N Squadra Corse megnyerje a csapatbajnoki címet is. Jelenleg 61 pont a hátrányuk a pénteki időmérőkön meglehetősen hátul végző Cyan Racing Lynk & Co mögött. Ezt a hátrányt leginkább két Michelisz-futamgyőzelemmel tudnák eltörölni, ha ez nem jön össze, akkor hatványozottan nő a Cyan esélye a bajnoki címre, bármit is alkot Michelisz és Gabriele Tarquini, illetve a túloldalon Yvan Muller és Thed Björk a három futamon.

(A WTCR-ben egy márka maximum négy autót indíthat, de azt a négy autót két csapatra bontva kell nevezni, ezért nem mindegy, hogy melyik márkából ki milyen sorrendben zár majd a futamokon.)

Természetesen, mivel technikai sportágról van szó, a váratlan eseményekről sem szabad elfelejteni. Bármikor történhet szerencsétlen baleset vagy műszaki hiba, de ezekre nem lehet előre készülni. Ahogy a vasárnapra előrejelzett eső jelentette plusz változót sem - hogy ez mennyire kavarhatja meg a dolgokat, azt pénteki értékelésében Michelisz Norbert is taglalta.

A WTCR malajziai hétvégéjének hátralevő programja

december 15., vasárnap

08.15-08.45 Első futam, 9 kör

11.15-11.45 Második futam, 9 kör

13.10-13.50 Harmadik futam, 11 kör

*Magyar idő szerint

A futamokat folyamatos közvetítésben követheti majd vasárnap reggeltől az Indexen.