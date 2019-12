Továbbra is Michelisz, Panis, Tarquini, Guerrieri, De Oliveira és Muller az első hatban a sorrend. Michelisz 2 másodperc fölötti előnnyel megy, spórolhat is az utolsó körben - a safety car mögötti rajt miatt ugyanis 1 körrel nőtt a versenytáv, 10 kör után fejezik be.