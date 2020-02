Autógyilkos pálya került be Micheliszék versenynaptárába

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Két hónappal az eredetileg tervezett szezonrajt előtt kiderült, hogy törlik a marokkói versenyhelyszínt a túraautó-világkupa 2020-as naptárából, a helyére pedig a Salzburgring ugrik be nyári versenyként. A meglehetősen gyors 4,255 km-es pálya komoly kihívást jelent a pilótáknak, leginkább az ugyan nem teljesen egyenes, de végig padlógázas hátsó szakasz, ami után 200 km/h fölötti tempóról kell visszalassítani.

Ez a 11-es kanyar nagy veszélyt jelent a pilótákra, 2017-ben, a TCR International Seriesben három versenyző is súlyos balesetet szenvedett itt.

A Salzburgring vonalvezetése

Egyikük az akkor még Michelisz Norbert versenycsapatában, a M1RA-ban induló Tassi Attila volt, aki úgy összetörte a Hondát 200 km/h-s tempónál, hogy ahelyett teljesen új kocsit kellett kerítenie órák alatt a csapatnak.

Ugyanazon a versenyhétvégén a Leopard Racing két Volkswagenje is totálkárosa tört, a sorozatot épp Tassi előtt megnyerő Jean-Karl Vernay és a korábbi túraautó-világbajnok Rob Huff is a 11-es kanyar elején csúszott ki, és olyan komoly erejű ütközést hoztak össze, ami után már egyik autó sem tudott később rajthoz állni, teljesen új gépet kellett nekik is építeni. Vernay ráadásul egy bordáját is eltörte. (A videón Huff balesete látható.)

Michelisz háromszor is versenyzett ezen a pályán még a WTCC-ben, 2012-ben egy kilencedik és a egy ötödik helyet hozott össze, egy évvel később egy 14. hely után dobogóra állhatott (3. lett), míg 2014-ben kilencedik és negyedik helyeken zárt.