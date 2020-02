Brutális szörnyetegekkel érkezik az elektromos túraautózás

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Elektromos társsorozatot kap a túraautó-világkupa, a WTCR mellé érkező Pure ETCR viszont (egyelőre még) nem riválisnak, hanem kiegészítő bajnokságnak indul. Ezzel a TCR-túraautók szabályait megalkotó WSC, illetve a WTCR-t és a Pure ETCR-t is szervező Eurosport Events komplex palettát fed le a motorsportban, mert azonos kategórián belül kínál egyszerre benzines és elektromos versenyzést. A WSC-t vezető Marcello Lotti ugyanakkor nem jósolt nagy jövőt a benzines autósportnak, szerinte 10 éven belül a világ legtöbb helyén már csak elektromos versenyautókat látunk.

A két sorozat koncepciója viszont nem csak a meghajtás miatt tér el. Ahogy a Forma-1 és a Forma-E a technológiai újításokat és a mérnöki csúcsteljesítményt, úgy a túraautózás (benzines és elektromos verziója) a kész, magánszemélyek által is megvásárolható termékeket népszerűsíti. Ezen csavar egy picit a Pure ETCR, ami az elektromobilitás elérhető eszközeit is bemutatja majd.

Részben ezért is az ETCR-ben a pilóták mellett nem a csapatoknak, hanem a gyártóknak rendeznek versenyt, aminek köszönhetően egyébként a sorozat idővel joggal pályázhat majd a legitim FIA-világbajnokság címre.

Két éve tervezik, idén bekapcsolják

Az elektromos túraautózás előkészítése két éve zajlik, az pedig, hogy 2020-ban elindul egyelőre bemutató jelleggel, az autóipari változásokra is reflektál, nem lehet már elmenni az elektromos autók mellett, amiket a motorsporton keresztül talán még közelebb hozhatnak az emberekhez. A két sorozat promótereként dolgozó Francois Ribeiro a párizsi bemutatón egy személyes példán keresztül érzékeltette a feladat nehézségét. Alig egy hónapja csak hosszas érvelés után tudta meggyőzni a feleséget, hogy elektromos autót vegyenek, mert túl unalmasnak tartotta azokat. Ezt a képet kell ledönteni mindenkiben.

Ebben partnerek a gyártók is, már négy márka biztosan bejelentkezett ETCR-autó építésére, a Cupra és a Hyundai kocsija már kész is van (utóbbi a bemutatón is ott állt), az elmúlt fél ében pedig egyre több gyártó és promóter is érdeklődött a koncepció után.

Brutális gépek, forradalmi koncepció

Azért, hogy a lehető legjobban meg tudják mutatni, mi is rejlik az elektromos versenyzésben, nem lesz energiatakarékoskodás a pályán, a cél az, hogy mindenki a maximumot ki tudja hozni a kocsijából a futamok közben - így például turbógombot is építenek a kocsiba, futamonként egyszer lehet majd használni.

A kocsik az elektromos hajtásnak köszönhetően tényleg brutálisan erősek lesznek: 3,2 másodperc alatt gyorsulnak majd 0-ról 100 km/h-ra, a végsebességük pedig 270 km/h lesz, a motor pedig nagyjából 680 lóerős. Egy töltéssel 40 km-t tudnak megtenni a versenyautók, tehát rövidebb futamok lesznek, abból viszont több.

A lebonyolítás ugyanis sok apró miniversenyt, vagy ahogy az ECTR-ben nevezik majd őket, csatát jelent majd. A pilótákat két sorsolással osztják majd be az első csaták csoportjaiba, hogy csapattársak ne kezdjenek egymás ellen, és lehetőleg a márkákat is legjobban szétosszák. Ezt a sorsolást egyébként a futamokat megelőzően, lehetőség szerint egy show keretében, hírességek segítségével tartanák meg.

A sorsolás azt is jelenti, hogy nem lesz időmérő, ez, illetve a négy egymás elleni csata is eléggé a ralikrosszra hajazó újítás. A ralikrosszal ellentétben viszont az első csata után az egyes csaták sorrendje alapján folytatják majd, a csatagyőztesek egymás ellen folytatják, ahogy a második helyezettek is, és így tovább, minden csata után új csoportot alkotva. Az elsőre talán bonyolultnak tűnő koncepciót az alábbi videó segít megérteni.

Az viszont már teljesen egyedi újítás az ETCR-ben, hogy a csaták elején az autókat egy kapun engedik ki a rajtnál, mintha csak lóversenyt látnánk. Mivel bivalyerős elektromos autókról van szó, a rajtok kiemelt jelentőségűek lesznek, hiszen óriási erővel ugranak majd ki a kocsik.

A csaták nagyjából 10 percenként követik egymást, szupergyorsan pörögnek majd az események mind a helyszínen, mind a digitális platformokon. A közvetítéseket egyébként a Forma-E látványos kameraállásaival és szögeivel dobják majd fel.

2020-ban bele is kezdenek

Idén két promóciós és négy bemutatóeseményt terveznek az ETCR-rel. Júliusban a Goodwoof Festival of Speeden debütálnak élesben az ETCR-kocsik, majd július végén a WTCR ausztriai futamain rendezik az első bemutatóversenyt. Augusztusban Koppenhágába, a világ egyik legkörnyezetbarátabb városába mennek, majd októberben a dél-korai WTCR-futammal tartanak Indzsében. Az évet egy kínai, kuangtungi bemutatóval zárják, 2021-ben pedig a daytonai 24 órás versenyen népszerűsítik a sorozatot.

Aztán 2021-ben rákapcsolnak, ekkor már nyolc rendes versenyt terveznek 4 európai és 4 tengeren túli helyszínnel, lehetőség szerint két-három esetben a WTCR-rel tartva. 2021-re már 10 futam a cél (5 európai és 5 távolabbi helyszínnel), és ekkor már rendes FIA-bajnokságként szerepelnének.

A futamok számát erősen korlátozza egyébként, hogy az elektromos sorozattól nem meglepő módon a fenntarthatóság fő szempont az ETCR számára. Így nem repülnek versenyhelyszínre a felszereléssel, csak hajóval szállítják a csapatokat, emiatt nem kell a Forma-1-ben látott 20 helyszínnel számolni.