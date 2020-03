A koronavírus miatt elmaradt Micheliszék tesztje

Törölték a túraautó-világkupa (WTCR) március 24-26. közé, a spanyolországi MotorLand Aragón versenypályára tervezett előszezoni tesztjét, közölte szerdán a sorozatot szervező Eurosport Events a koronavírus jelentette kockázatra hivatkozva.

A hivatalos közlés szerint "elkerülnék a pilóták, csapatok beszállítók, a média képviselőire és a motorsport közösségére egészségügyi kockázatot jelentő veszélyt".

Hogy hol és mikor pótolják a tesztet, később jelentik be. A WTCR szezonja április 24-26. között a Hungaroringen, Michelisz Norbert itt kezdheti meg a címvédő idényét – így akár az is elképzelhető, a mogyoródi pályán pótolják majd be a tesztet.

A WTCR-hez hasonlóan a DTM-nek is át kellett szerveznie az előszezon programját, ők Olaszországból helyezték át Németországba a kollektív tesztet.